서울 사는 '무주택' 30대 역대 최대…53만 가구

[경제 365]



지난해 서울에 사는 30대 무주택 가구가 역대 가장 많은 것으로 나타났습니다.



국가데이터처 통계에 따르면 서울 30대 무주택 가구는 52만 7천여 가구로 전년보다 1만 7천 가구 넘게 늘어, 2015년 통계 작성 이후 가장 큰 규모입니다.



반면 서울 30대 주택 소유 가구는 3년째 줄었습니다.



지난해는 18만 3천여 가구로 7천 가구 넘게 감소해 역대 최저치를 기록했습니다.



무주택 가구가 주택 소유 가구보다 약 3배 많은 수준입니다.



서울 30대 주택 소유율도 25.8%까지 떨어지며 처음으로 20%대에 진입했습니다.



혼인 시기 지연, 1인 가구 증가, 서울 집값 급등, 공급 부족, 대출 규제 강화 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석됩니다.



토지주택연구원 조사에서도 30대 청년 무주택 1인가구의 83.2%가 "내 집 마련이 필요하다"고 응답했습니다.



---



국내 기업의 미국 진출을 지원할 새 산업단지가 미국 텍사스에 들어섭니다.



아이마켓코리아는 미국 법인과 함께 텍사스 테일러시에서 '그래디언트 테크놀로지 파크' 착공식을 열었습니다.



이 산업단지는 반도체, 전기차, 이차전지 기업을 위한 대규모 기술 산업단지로, 전체 규모는 26만 평입니다.



아이마켓코리아는 이 가운데 9만 평을 1단계 구역으로 개발하고, 물류센터와 임대 오피스빌딩을 2026년 말 준공할 계획입니다.



1단계 전체는 2027년, 2단계는 2029년, 3단계는 2031년 완공을 목표로 하고 있습니다.



회사 측은 구매부터 글로벌 포워딩, 창고 운영까지 연결한 원스톱 물류 서비스를 구축해 국내 기업의 미국 진출을 적극 지원한다는 방침입니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.