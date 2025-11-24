'1인 1표제' 당무위 상정…'대여 투쟁' 점검

<앵커>



민주당 대의원과 권리당원 표의 가치를 조정하는 당헌 당규 개정안이 당무위원회에서 논의되고 있습니다. 국민의힘은 의원총회를 열고 대여 투쟁 기조를 점검했는데, 12.3 비상계엄 관련 메시지는 논의되지 않았습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



민주당 대의원과 권리당원의 표의 가치를 기존 20대 1 미만에서 1대 1로 바꾸는 당헌당규 개정안이 오늘(24일) 오전 당무위원회에 상정됐습니다.



지난주 최고위원회에서 당원 상대 여론조사 결과를 토대로 당무위 상정을 의결했는데, 본격 논의에 착수한 겁니다.



하지만 당무위에 앞서 진행된 최고위원회 회의에서는 당헌 당규 개정 추진에 대한 반대 의견이 공개적으로 표출됐습니다.



지난주 실시된 여론 조사 결과의 대표성이 높지 않고, 사실상 대의원제를 폐지하는 것인 만큼 서두를 일이 아니라는 겁니다.



[이언주/민주당 의원 : 정해졌으니 무 조건 따라오란 식의 방식은 민주적 절차에 부합하지 않는다 이렇게 생각합니다. 숙의 과정 거칠 것을 거듭 당부드립니다.]



당헌 당규 개정 여부는 오는 28일 당 중앙위원회에서 확정되는데, 당 일각에서는 당헌 당규 개정에 대해 효력 정지 가처분 신청을 하겠다며 신청자를 모집하고 있습니다.



이런 가운데 국민의힘은 오늘 오전 의원총회를 열었습니다.



대여 투쟁 장기화란 기조를 세운 국민의힘은 의원총회를 통해 대여 투쟁 의제와 향후 방향성을 놓고 의원들의 의견을 수렴했습니다.



대장동 항소 포기 국정조사와 관련해서는 마지막 요청이라며 민주당의 협조를 압박했는데, 양당 원내 대표는 오늘 중 회동을 가집니다.



당 지도부가 고심 중인 12.3 비상계엄 메시지는 의원총회에서 논의되지 않았고, 오는 27일로 예정된 추경호 의원 체포동의안 표결은 보이콧하는 쪽으로 의견이 나왔다고 국민의힘은 밝혔습니다.



