[자막뉴스] 탈출 대신 죽음 택한 노부부…시신 품에서 발견된 건

타이타닉호 침몰 당시, 탈출 대신 함께 죽음을 택한 노부부의 시계가 경매에서 한화 약 34억 원에 낙찰됐습니다.



최근 외신 보도에 따르면 이 시계는 일등석 승객 이시도어 스트라우스가 소유했던 회중시계로 영국 '헨리 알드리지 앤드선' 경매장에서 178만 파운드에 팔려 타이타닉 관련 물품 가운데 역대 최고가를 기록했습니다.



시계 주인인 이시도어 스트라우스는 당시 뉴욕 메이시백화점의 공동 소유주로, 부인 아이다 스트라우스와 함께 여행하던 중 1912년 4월 14일 타이타닉호 침몰의 희생자가 됐습니다.



시계는 덴마크 브랜드인 '율스 위르겐센'의 제품으로 18K 금제 회중시계입니다.



시계 뚜껑 안쪽에 '1888년, 2월 6일'과 이니셜이 새겨져 있어, 남편 이시도어의 43번째 생일에 아내 아이다가 선물한 것으로 추정됩니다.



스트라우스 부부의 사랑 이야기는 영화 타이타닉에 등장할 정도로 유명합니다.



당시 가장 부유한 탑승객이었던 이들 부부는 타이타닉호 침몰 당시 탈출하지 않고 함께 죽음을 맞이했습니다.



생존자들에 따르면 노부부는 구명보트에 먼저 타라는 배려를 받았지만, 남편 이시도어는 구명보트가 부족하다는 사실을 알고 다른 사람에게 양보하겠다며 탑승을 거부했습니다.



아내 아이다 역시 남편의 곁에 남겠다며 최후의 선택을 함께했습니다.



마지막 순간 이들 노부부는 서로를 꼭 붙잡고 갑판에 선 모습으로 물에 잠겼다고 전해졌습니다.



시계는 사고 며칠 뒤 대서양에서 발견된 이시도어의 시신 품 안에서 발견됐고, 아내의 시신은 끝내 발견되지 않았습니다.



113년 전 멈춘 이 시계는 타이타닉호가 침몰한 새벽 2시 20분에 머물러 있었습니다.



(구성: 김성화, 영상편집: 김수영, 화면 및 사진 출처 : BBC · 헨리 알드리지 앤드선 · 스트라우스 재단, 제작: 디지털뉴스편집부)