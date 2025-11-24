'양양 공무원, 환경미화원 상대 갑질'에 노동부 직권조사 착수

▲ 직장 내 괴롭힘 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

고용노동부가 강원 양양군에서 발생한 '7급 공무원의 환경미화원 상대 갑질 논란'에 관해 오늘(24일) 직권조사에 착수했습니다.노동부는 오늘 현장으로 감독관들이 파견돼 해당 사건을 조사하고 있다고 밝혔습니다.앞서 양양군 소속 7급 운전직 공무원 A 씨가 환경미화원들에게 '계엄령 놀이'를 하며 폭력을 행사하거나 주식매매를 강요하는 등 직장 내 괴롭힘을 해왔다는 의혹이 언론보도를 통해 제기됐습니다.노동부는 이번 조사에서 A 씨와 환경미화원들의 정확한 신분, 직장 내 괴롭힘이 발생했는지, 양양군이 피해 사실을 인지한 후 적절히 대응했는지 등을 조사할 계획입니다.환경미화원들이 공무원이 아닌 공무직인 경우 근로기준법이 적용돼 직장 내 괴롭힘 판단을 받을 수 있습니다.노동부는 이후 직장 내 괴롭힘의 성립 요건인 '직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위', '업무상 적정범위를 넘어선 행위', '신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경의 악화'가 있었는지를 살펴볼 예정입니다.직장 내 괴롭힘이 있었다는 판단이 나오더라도 A 씨가 알려진 대로 공무원인 경우 근로기준법 적용을 받을 수 없고, 지방공무원법과 지자체 '직장 내 괴롭힘 예방 및 처리 지침' 등을 적용받게 됩니다.노동부는 아울러 양양군이 이번 사건을 인지한 후 A 씨와 환경미화원들에 대해 적절한 조치를 했는지 등도 들여다볼 계획입니다.근로기준법에 따르면 직장 내 괴롭힘 발생 신고접수 혹은 인지시 사용자(지자체)는 즉시 조사를 시작해야 하고, 필요한 경우 가해자와 피해자를 분리 조치해야 합니다.만약 양양군의 대응에 적절치 않은 부분이 있었다면 과태료가 부과될 수 있습니다.한편 이번 사건과 관련해서는 노동부 외에 행정안전부와 경찰 등 관계 부처가 함께 지방공무원법 위반 여부와 폭행, 협박, 강요 등 범죄행위가 있었는지 조사하고 있습니다.강훈식 대통령 비서실장은 전날 이번 사건과 관련, 행안부와 노동부, 경찰 등 관계기관에 엄정 조치를 지시했습니다.