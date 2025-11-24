베트남서 대형가방에 든 한국인 시신 발견…한국인 2명 조사

▲ 베트남 거리

베트남 호찌민의 주택가에서 한국인 남성이 대형 가방 안에서 숨진 채 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰습니다.현지시간 24일 베트남 주호찌민 한국총영사관 등에 따르면 전날 오후 호찌민 주택가 건물 인근에서 한 남성이 숨진 채 발견됐습니다.당시 이 남성의 시신은 파란색 대형 가방 안에 담긴 상태였습니다.주변 건물 경비원과 행인들이 가방에서 이상한 냄새가 나자 현지 경찰에 신고했습니다.가방 주변에 있던 남성 2명은 행인들이 몰려들자 곧바로 택시를 타고 도주한 것으로 전해졌습니다.현지 경찰은 건물 주변을 통제한 뒤 시신을 수습해 신원을 파악했고, 조사 결과 한국인으로 드러났습니다.또 이번 사건과 관련해 용의자로 추정되는 한국인 2명을 붙잡아 조사하고 있습니다.현지 경찰은 사망한 한국인 남성의 시신이 다소 부패한 상태인 점 등을 토대로 사망 시점과 원인을 확인하고 있습니다.주호찌민 한국총영사관 관계자는 "현지 경찰로부터 사망자가 한국인이라는 연락을 받았다"며 사망자의 가족에게 연락해 영사 조력을 할 예정이라고 말했습니다.(사진=게티이미지)