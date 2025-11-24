국힘, '토지공개념 도입' 조국에 "실상은 세금 올리겠단 속내"

▲ 조국혁신당 조국 대표가 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑을 참배한 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다.

국민의힘은 오늘(24일) 취임 일성으로 '토지공개념 입법화 · 보유세 정상화'를 강조한 조국혁신당 조국 대표를 향해 "이미 실패한 세금 실험을 다시 민생경제에 들이대겠다는 것"이라고 비판했습니다.김효은 대변인은 오늘 논평을 내고 "조 대표가 집 한 채 가진 국민을 잠재적 투기 세력으로 취급하고, 세금과 규제로 민생을 옥죄겠다는 오래된 발상을 다시 꺼내 들었다"며 이같이 비판했습니다.김 대변인은 "'국민 주거권'과 '조세 정의'라는 말은 언뜻 듣기엔 참으로 공정하고 정의로운 발언처럼 들린다"면서 "그러나 실상은 세금 더 걷고, 규제를 더 씌우겠다는 속내를 포장한 말에 지나지 않는다"고 주장했습니다.그러면서 조 대표의 약속에도 지지부진한 웅동학원 사회 환원, 조 대표 일가의 종합부동산세 회피 의혹 등을 언급하며 "나라와 공공기관에 진 빚은 미루고, 본인 집의 보유세는 피하려 했던 사람이 인제 와서 국민을 향해 보유세 인상과 토지공개념을 설파하는 모습이 도덕적 설득력을 가질 수 있겠나"라고 지적했습니다.또한 정부·여당이 보유세 인상안을 거론하는 상황에서 조 대표가 토지공개념 입법·보유세 인상 등을 언급한 것을 두고 "겉으로는 거대 양당을 비판하는 제3지대를 자처하면서, 실제로는 '여당 2중대' 역할을 하고 있다"며 "조 대표에게 지금 필요한 것은 보유세 정상화가 아니라 '상식의 정상화'"라고 비꼬았습니다.(사진=연합뉴스)