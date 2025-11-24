인천 소청도서 중국어선 나포…쇠창살·철조망 달고 도주 시도

▲ 와이어 자르는 해양경찰

서해 북단 소청도 해상에서 불법 조업 중이던 중국 어선 1척이 단속을 피해 도주하다가 해양경찰에 나포됐습니다.중부지방해양경찰청 서해5도특별경비단은 경제수역어업주권법 위반 혐의로 200t급 중국 어선 1척을 나포했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.이 중국 어선은 지난 21일 오후 5시 23분 인천시 옹진군 소청도 남서쪽 67㎞ 해상에서 특정 해역을 침범해 불법으로 조업한 혐의 등을 받고 있습니다.40대 선장 A씨와 선원 등 16명이 탄 중국 어선은 합동 단속에 나선 서해5도특별경비단과 태안해양경찰서의 정선 명령에도 불응한 채 쇠창살과 와이어, 철조망 펜스까지 설치하고 도주했습니다.해경은 와이어와 철조망 펜스를 제거한 뒤 선내에 진입해 잠겨진 조타실 문을 열고 중국 어선을 나포했습니다.짝을 지어 그물을 끄는 쌍타망 철선인 나포 어선에는 당시 멸치 등 잡어가 실려있었던 것으로 파악됐습니다.해경은 나포 어선을 인천해경 전용부두로 압송해 불법 조업 경위를 추가로 조사하고 있습니다.문지현 서해5도특별경비단장은 "앞으로도 불법 외국 어선에 대한 선제적이고 강력한 단속으로 우리 해양주권을 지키겠다"고 말했습니다.(사진=서해5도특별경비단 제공, 연합뉴스)