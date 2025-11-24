조국, 장동혁과 토론에 "시간·장소 합의해 빨리 진행할 것"

▲ 조국혁신당 조국 대표가 24일 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑에서 참배한 뒤 이동하고 있다.

조국혁신당 조국 대표가 대장동 사건 1심 판결 항소포기 사태에 대한 국민의힘 장동혁 대표와의 토론과 관련해 "당 내부 정비가 끝나면 가능한 한 이른 시일 내에 당 대 당 접촉을 시작하겠다"고 밝혔습니다.조 대표는 오늘(24일) 국립서울현충원에서 현충탑 참배를 마친 뒤 기자들과 만나 "양당에서 시간·장소 등 합의가 이뤄지면 빠르게 진행할 것"이라며 이렇게 말했습니다.당 대표 당선 후 첫 일정으로 현충원을 찾은 조 대표는 현충탑과 김대중·김영삼 전 대통령 묘역을 차례로 참배했습니다.방명록에는 "국민의 하루를 책임지는 정치로 행복이 권리가 되는 나라를 만들겠다"고 적었습니다.조 대표는 김영삼 전 대통령 묘역을 참배하는 이유에 대해 "특별한 의미는 없다. 창당 직후부터 현충원에 올 때마다 김대중·김영상 전 대통령 모두 참배했다"고 말했습니다.이어 "김영삼 전 대통령님 (서거 10주기) 추모 행사에 더불어민주당 인사들이 참석하지 않았다는 소식을 들었다. 민주당 측의 개인적 이유가 있지 않았을까 추측해 본다"며 "다른 당 내부 사정은 언급하는 것이 부적절하다고 생각한다"고 덧붙였습니다.오늘 현충원 참배에는 어제 전당대회에서 선출된 신장식·정춘생 최고위원, 서왕진 원내대표 등이 함께 했습니다.(사진=연합뉴스)