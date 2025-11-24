겨우 생후 백일 지났는데…'동상이몽2' 레이디제인, '강남 8학군' 이사 가자는 남편에 분노 폭발

쌍둥이 출산 후 현실 육아 전쟁을 겪고 있는 가수 레이디제인-배우 임현태 부부의 이야기가 공개된다.



24일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 레이디제인, 임현태 부부의 이야기가 최초 공개된다.



최근 진행된 '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 뮤지컬 '위키드', '시카고', '물랑루즈'에서 주연으로 활약한 '뮤지컬 여제' 정선아가 등장해 시선을 사로잡았다.



이날 정선아는 남편과의 첫 만남부터 부부싸움 중 가출 소동까지 벌어진다며 충격적인 결혼 생활을 공개했다. 정선아 부부의 뮤지컬 무대를 방불케하는 고성과 아찔한 액션이 난무하는 부부싸움 이야기에 스튜디오가 발칵 뒤집어졌다는 후문이다.



또한 정선아는 국가대표 골키퍼 김영광과의 20년 지기 절친 케미를 공개하며 불같은 성격 때문에 '여자 김영광'이라 불리는 비하인드 스토리까지 밝혔다.



이날 방송에서는 레이디제인, 임현태 부부의 쌍둥이 출산 후 일상이 첫 공개된다. 임현태는 출산 직후부터 매일 분 단위로 수유 시간을 기록할 뿐만 아니라, 수유 각도까지 체크하는 등 육아에 지나치게 집착하며 '완벽주의 아빠' 면모를 드러냈다. 이에 레이디제인은 "당신 때문에 노이로제! 진짜 미치겠다"라며 폭탄 발언을 쏟아냈다. 급기야 부부의 갈등이 살얼음판 분위기로 고조됐다. 과연 두 사람의 육아전쟁은 어떻게 끝이 날지 궁금증을 자아낸다.



레이디제인, 임현태 부부는 극과 극 교육관으로 또 한 번 충돌했다. 임현태가 생후 118일 된 쌍둥이들의 교육을 위해 '강남 8학군'으로 이사를 가자고 제안한 것. 심지어 "집안에 판검사는 나와야 한다", "이미 부동산을 알아봤다"는 폭탄 발언까지 더해 레이디제인의 분노를 폭발시켰다. 레이디제인은 "애가 겨우 백일 지났는데 오버다"라며 참지 못했고, 부부간 또 한 번 갈등이 벌어졌다. '극성 아빠' 임현태와 '자유주의파' 레이디제인의 '육아이몽'은 스튜디오에서도 수많은 갑론을박을 낳았다.



'뮤지컬 여제' 정선아의 결혼 비하인드 스토리부터, '쌍둥이 부모' 레이디제인, 임현태 부부의 현실 '육아 전쟁'은 24일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 '동상이몽2'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)