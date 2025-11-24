뉴스

KBO, 신한은행과 '20년 동행'…2037년까지 타이틀 스폰서십

유병민 기자
작성 2025.11.24 10:26 조회수
▲ 올해 5월 KBO와 신한은행의 장기 파트너십 업무 협약 체결 모습.

KBO가 신한은행과 2028년부터 2037년까지 타이틀 스폰서 계약을 연장했다고 오늘(24일) 발표했습니다.

KBO와 신한은행은 2018년부터 KBO리그 타이틀 스폰서십 계약을 맺었고 올해 5월 2027년까지 계약 기간을 연장한 바 있습니다.

이날 계약 기간을 2037년까지로 늘리기로 하면서 KBO와 신한은행은 2018년부터 2037년까지 20년 동행을 이어가게 됐습니다.

국내 프로 스포츠에서 20년 연속으로 한 기업이 리그 타이틀 스폰서를 맡는 사례는 이번 KBO와 신한은행이 사상 최초입니다.

신한은행은 KBO리그와 신한은행 고객을 대상으로 한 다양한 마케팅 활동과 함께 야구 국가대표, 유소년 야구 후원에도 힘쓰기로 했습니다.

KBO와 신한은행은 오늘 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열리는 2025 신한 SOL뱅크 KBO 시상식에서 타이틀 스폰서십 계약 연장 기념행사를 함께 개최하고 계약 관련 내용도 발표할 예정입니다.

(사진=KBO 제공, 연합뉴스)
