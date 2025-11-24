"석기시대 껌 씹는 10대 소녀, 갈색 눈과 머리"…에스토니아서 흔적 발견

▲ 자작나무 숲 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

선사 시대에 10대 소녀가 씹었던 '껌' 조각이 에스토니아에서 발견됐다고 영국 일간 가디언이 현지시간 23일 보도했습니다.에스토니아 타르투대 역사·고고학 연구소는 1만 5백 년 전 석기시대의 자작나무 타르(역청)에서 치아 자국과 타액 흔적을 발견했습니다.연구팀은 타액 흔적에서 DNA를 추출해 분석한 결과 갈색 머리와 갈색 눈을 가진 10대 여자아이가 이 타르를 씹었을 가능성이 있다고 분석했습니다.이 연구 결과는 전날 영국 채널4 방송에서 방영된 '베타니 휴스의 세계의 보물들' 다큐멘터리의 '숨겨진 에스토니아, 불과 얼음의 땅' 에피소드를 통해 소개됐습니다.이 다큐멘터리의 진행자이자 영국 역사학자인 베타니 휴스는 이번 연구가 "버려진 물건 하나로 우리와 과거의 사람들이 어떻게 마주할 수 있는지 보여준다"며 "우리는 이제 (과거의) 사람들이 치통을 완화하거나 접착제로 사용하기 위해 타르를 씹었단 점을 알게 됐다"고 짚었습니다.휴스는 또한 타르를 씹은 아이가 갈색 눈과 머리를 가졌다는 추정은 "북유럽인들이 금발 머리와 파란 눈을 가졌다는 추측에 도전한다"며 이는 중요하고 놀라운 발견이라고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)