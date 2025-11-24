'세계의 주인', 2025년 한국 독립예술극영화 1위…15만 돌파 보인다

영화 '세계의 주인'이 12만을 돌파하며 2025년에 개봉한 한국 독립예술극영화 1위에 등극했다.



23일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '세계의 주인'은 이날 누적 관객 12만 명을 돌파하며 올해 개봉한 한국독립예술극영화 흥행 1위에 올랐다. 적은 상영관 수에도 불구하고 개봉 5주 차까지 장기 흥행을 이어온 '세계의 주인'은 영화가 가진 힘과 관객들의 든든한 입소문으로 한국 독립영화의 눈부신 쾌거를 이뤄냈다.



또한, 김혜수, 김태리, 김의성, 박정민, 송은이, 이준혁, 김숙, 최동훈 감독 등 '세계의 주인' 을 지지하는 셀럽들의 릴레이 응원 상영회 물결 역시 계속되고 있을 뿐만 아니라 단체 관람과 대관 문의가 이어지고 있다.



'세계의 주인'은 인싸와 관종 사이, 속을 알 수 없는 열여덟 여고생 '주인'이 전교생이 참여한 서명운동을 홀로 거부한 뒤 의문의 쪽지를 받기 시작하면서 벌어지는 이야기를 그린 영화. '우리들', '우리집'을 연출한 윤가은 감독의 세 번째 장편 영화로, 개봉 전부터 해외 유수의 영화제에 부름을 받으며 세계적인 주목을 받았다.



특히, 토론토국제영화제 경쟁 부문에 한국 영화로는 최초이자 유일한 작품으로 초청됐고, 핑야오국제영화제에서 2관왕을 휩쓸었을 뿐만 아니라, 바르샤바국제영화제에서는 국제영화비평가연맹상을 수상해 윤가은 감독의 저력을 확인했다.



또한, 한한령 이후 한국 영화의 중국 시장 진출이 얼어붙은 상황임에도 불구하고 이례적으로 빠르게 중국 배급사를 확정짓는 등 '세계의 주인'을 향한 세계의 관심 역시 이어지고 있다.



2025년 한국 독립예술극영화 흥행 1위에 오른 '세계의 주인'이 12만을 넘어 15만 돌파의 위업까지 세울 수 있을지 관심이 모아진다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)