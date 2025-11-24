이 대통령 국정수행 긍정평가 55.9%…민주 47.5% · 국힘 34.8%

▲ 이재명 대통령이 23일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 샌튼 컨벤션센터에서 열린 동포 오찬간담회에서 인사말을 하고 있다.

이재명 대통령 국정수행에 대한 긍정 평가 비율이 55.9%로 지난주보다 1.4%포인트(p) 상승했다는 여론조사 결과가 나왔습니다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 17∼21일 나흘간 전국 18세 이상 2,523명을 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자는 55.9%였습니다.부정 평가한 응답자는 40.5%로 전주 대비 0.7%포인트 하락했습니다.리얼미터는 이 대통령 지지도가 주 중반 반등했다 주 후반 다소 하락했다고 설명했습니다.지지도 상승에는 중동·아프리카 순방 중 150조 원 규모의 업무협약(MOU) 체결 등 경제 외교 성과가, 지지도 하락에는 코스피 3,900선 붕괴, 원·달러 환율 급등 등 국내 경제 불안 요인이 영향을 미쳤다고 분석했습니다.지난 20∼21일 전국 18세 이상 1,004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 47.5%, 국민의힘이 34.8%로 각각 집계됐습니다.민주당은 전주보다 0.8%포인트 올랐고 국민의힘은 0.6%포인트 떨어졌습니다.개혁신당은 3.8%, 조국혁신당은 2.9%, 진보당은 1.1%의 지지율을 기록했습니다.두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌습니다.대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트입니다.대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 4.8%, 정당 지지도 조사 응답률은 3.7%였습니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.(사진=연합뉴스)