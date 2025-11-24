[교양이를 부탁해] 파월풋 나오나...금리인하 기대 "급등"…12월, 연준이 금리 내릴 수밖에 없는 이유 (ft.김명실 iM증권 투자전략부)

"12월 금리 연준의 금리 인하를 두고 잡음은 굉장히 많습니다. 뭐 일부 여론들은 뭐 절대 못 한다 또 일부 의견들은 아니다 할 수 있다. 그런데 저는 이제 뭐 이런 뭐 일희일비한 의견보다는 조금 펀더멘털에 포커스를 맞춰보면 아직은 물가에 대한 부담감보다는 고용이 빠른 속도로 망가질 것 같은 걱정이 훨씬 더 크다 그 큰 국면이다라고 말씀을 드리고 싶고요. 그렇기 때문에 12월까지는 적어도 금리 인하 기조를 유지를 하지 않을까라고는 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 12월 금리 인하의 액션이 한 번 더 나온다면 뭐 미국발 펀더멘털이 조금 개선될 수 있는 아니면 경기가 망가지는 속도 자체를 조금 빠르게 제어할 수 있는 키가 되지 않을까라고 보고는 있고요. 문제는 국내죠 국내 같은 경우는 이제 10월 11월 금통위 내일 다음 주인데 이번에 금리 또 동결을 한다면 뭐 경기에 대한 전망들도 조금 더 불확실해질 수 있는 측면들이 더 클 것 같고요. 뭐 환율 측면에서도 아까 제가 체급 차이라고 계속 강조를 드렸는데 (미국과의) 체급 차이가 더 벌어지면서 원달러 환율의 불안정한 상황들도 더 나올 수밖에 없지 않을까라고 생각을 하고 있습니다." -김명실 iM증권 투자전략부