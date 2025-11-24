[스브스夜] '런닝맨' 안은진, 이번에도 '예능신' 강림…안은진 활약 속에 유재석 팀 승리

이미지 확대하기

안은진이 예능감을 뽐냈다.23일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 드라마 '키스는 괜히 해서"의 안은진과 김무준이 게스트로 등장해 멤버들과 함께 '포기는 괜히 해서' 레이스를 펼쳤다.이날 방송에서 멤버들은 뽀뽀는 괜히 해서 미션에 도전했다. 눈을 가린 채로 누가 뽀뽀를 했는지 맞히는 미션인 것.이에 제작진은 뽀뽀를 받을 사람과 뽀뽀를 할 사람을 랜덤으로 뽑았다. 이에 김종국팀에서 뽀뽀를 받을 사람으로는 양세찬이 선정되었다.그리고 유재석 팀은 뽀뽀를 한 마피아를 감추기 위해 여러 방법을 생각했다. 이때 양세찬은 자신의 손등에 뽀뽀를 해보며 그 느낌을 되새겼다. 그리고 그는 "재석이 형이 하면 티가 날 거다. 내가 해보니까 입툭튀라서 티가 난다"라고 했다.유재석 팀은 상대를 헷갈리게 하기 위해 모두 같은 핸드크림을 바르기로 했다. 그리고 또 다른 방법도 생각해 기대감을 높였다.잠시 후 유재석 팀은 양세찬에게 뽀뽀를 했다. 그리고 김종국 팀은 양세찬의 이마에 찍힌 키스 자국을 보면서 누가 마피아일지 예상했다.김종 죽은 "입술 아래가 약한 거 보니 하관이 없는 것 같다"라고 추측했다. 그러자 양세찬은 "위에서 내리찍어서 했다. 그리고 그냥 한 게 아니라 약간 입을 벌리고 했다"라며 자신이 느낀 바를 전달했다.그리고 김종국 팀은 여러 단서들을 떠올리며 누가 뽀뽀를 했을지 추측했다. 또한 양세찬은 다시 한번 뽀뽀를 해보라며 첫 번째 뽀뽀와 느낌을 비교했다.그리고 양세찬은 가장 끝에서 떨고 있는 안은진을 보며 재밌어했다. 이에 안은진은 "진짜 하는 거라고 얘기 안 해주셨잖아요"라고 말했다. 하지만 양세찬은 안은진까지 모든 상대 팀원들에게 다시 한번 뽀뽀를 받았고 마피아를 추측했다.특히 그는 뽀뽀를 하던 당시 어깨를 잡는 손에서 힘이 느껴졌다며 남자 멤버가 마피아일 것이라고 추측했다. 결국 김종국 팀이 고른 마피아는 하하. 하지만 이는 정답이 아니었다. 유재석 팀의 마피아는 바로 안은진이었던 것. 그리고 어깨를 잡은 손은 안은진이 생각해 낸 트릭이었던 것으로 드러나 눈길을 끌었다.유재석 팀은 안은진의 활약으로 김종국 팀의 마피아를 단번에 찾아내 감탄을 자아냈다.모든 미션이 끝나고 벌칙볼을 뽑아 벌칙자를 선정했다. 똥손 유재석은 확률을 깨고 러닝 볼이 가장 적었던 최다니엘과 하하를 벌칙자로 뽑아 눈길을 끌었다. 하지만 확률을 이기지 못한 김무준, 김종국, 양세찬, 송지효도 벌칙자로 선정되어 다른 벌칙자들과 함께 김장 담그기 벌칙을 받아 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)