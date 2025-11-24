'미우새' 백지영, "키트 검사 후 갱년기 극복"…갱년기 극복한 비결 공개

이미지 확대하기

백지영이 갱년기를 극복한 뜻밖의 이유를 밝혔다.23일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 가수 백지영이 스페셜 MC로 등장했다.이날 방송에서 백지영은 무반주로 자신의 히트곡을 열창해 모벤져스의 뜨거운 호응을 얻었다.그리고 백지영은 최근 가장 큰 고민이 갱년기라고 밝혀 눈길을 끌었다. 백지영은 "어느 날 잠을 자는데 땀이 너무 많이 나고 작은 일에도 예민해지고 피로도도 심해졌다"라며 말문을 열었다.이어 그는 "나이가 갱년기 걱정해야 할 때가 되다 보니 어떻게 해야 하나 고민이 됐다. 산부인과에 가서 검진을 받아보기도 그래서 고민을 하던 차에 지인이 측정 키트가 있다고 알려주더라. 그래서 키트를 사서 검사를 진행했다"라고 부연했다.그리고 백지영은 "다행히 검사 결과 아닌 걸로 나왔다. 그래서 그런지 그다음부터는 땀도 덜 나는 거 같고 화도 안 나고 몸이 가뿐하고 그렇더라"라며 갱년기 극복을 기뻐했다.또한 이날 백지영은 9살 딸이 김태희♥비, 장윤주 자녀들과 같은 반이라고 밝혔다. 이에 서장훈은 "운동회 날 정석원과 정지훈이 학부모 줄다리기 출전해서 다른 학부모들이 긴장했다고 하더라"라고 말했다.그러자 백지영은 "장윤주 남편도 피지컬이 좋다. 그래서 그 셋이 줄다리기 맨 앞에 나란히 섰다. 그런데 무조건 이겨야 된다는 부담이 커서 애들 운동회인데 셋이 그렇게 뭘 짜더라. 결국 팔까지 다 까져가면서 줄다리기를 했고 다행히 이기고 박수를 받고 끝이 났다"라며 해피엔딩이 된 에피소드를 공개했다.이에 서장훈은 "다른 학부형들이 나이가 젊어서 만만찮았을 텐데 어떻게 이긴 거냐?"라고 물었다. 백지영은 "이겨야겠다는 압박과 열정이 그걸 이기더라"라며 웃어 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)