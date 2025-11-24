'런닝맨' 유재석, 지석진 헤어 스타일에 "뒷머리 끌어다 앞으로 몰았다…대출 머리" 지적

23일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 시작부터 지석진을 놀리는 유재석의 모습이 그려졌다.
이날 유재석은 지석진의 헤어 스타일을 지적했다. 그는 "석진이 형이 오늘 또 뒷머리 끌어다 앞으로 몰았다"라며 "대출 머리, 대출 머리"라고 놀린 것.
이에 하하는 "이 머리가 대출 머리래"라며 유재석의 표현에 깔깔거렸다.
김종국도 "다 끌어 썼어. 영끌 머리, 영끌 머리"라며 거들었고 지석진은 "야 진짜인 줄 알겠다"라고 정색했다.
그러자 유재석은 "여기가 햇빛이 보니까 훤해"라며 앞으로 끌어 모은 머리 때문에 뒷머리가 훤하다며 계속 놀려 폭소를 자아냈다.
그리고 이때 송지효는 "오빠 그리고 여기도 지금"이라며 말문을 열었고, 지석진은 참다못해 "알았다고! 아니 뭐 왜 부러워?"라고 폭발했다.
이에 송지효는 "아니, 새치가 있어 가지고"라며 억울해했고, 멤버들은 "흰머리 있을 나이야"라고 놀라지 말라며 송지효를 안심시켰다. 하지만 지석진은 "브리지야, 브리지"라고 주장해 폭소를 자아냈다.
