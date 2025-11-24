1. 2028년 G20 한국 개최…튀르키예 국빈 방문



남아공 G20 정상회의가 '다자주의' 정신을 담은 선언문을 채택하고 폐막했습니다. 한국이 2028년 G20 개최국으로 확정됐고, 이재명 대통령은 오늘(24일) 튀르키예를 국빈 방문합니다.



2. 한덕수 재판 이번 주 마무리…내년 1월 말 선고



한덕수 전 총리의 내란 방조 등 혐의 재판이 마무리 수순에 들어갔습니다. 재판부는 이번 주 안에 재판을 마무리하고, 내년 1월 말쯤 선고할 예정입니다.



3. '종전안' 3자 담판…협상 여지 열어둔 트럼프



미국과 우크라이나, 유럽 대표단이 스위스에 모여서 트럼프 대통령이 제안한 종전안에 대한 협의에 들어갔습니다. 트럼프 대통령은 자신의 제안은 초안이라면서 협상 여지를 열어뒀습니다.



4. '1인 1표제' 당내 반발…"미룰 수 없는 과제"



대의원과 권리당원 모두 1표씩만 행사할 수 있도록 한 1인1표제 도입을 두고 민주당 내 논란이 확산하고 있습니다. 정청래 대표는 이재명 대통령이 대표이던 시절부터 논의된 사안이라며 더는 미룰 수 없다고 말했습니다.