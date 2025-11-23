이 대통령 "인공지능 혜택 누구나 누릴 수 있어야"…AI 기본사회 강조

주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 남아프리카공화국을 방문 중인 이재명 대통령이 "인공지능(AI) 분야 등 기술의 발전이 모든 국가와 모든 이들에게 고른 기회를 제공하도록 해야 한다"고 말했습니다.



이 대통령은 '모두를 위한 공정한 미래'라는 주제로 열린 G20 정상회의 제3세션에 참석해 이같이 밝혔습니다.



이 대통령은 "이런 맥락에서 G20이 'AI 포 아프리카(AI for Africa·아프리카를 위한 AI) 이니셔티브'를 발표한 것을 환영한다"며 "대한민국도 모든 인류가 AI 혜택을 고루 향유하는 '글로벌 AI 기본사회' 실현을 위해 국제사회와 적극 협력하겠다"고 강조했습니다.



이어 올해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 의장국 자격으로 이런 정신을 반영한 'APEC AI 이니셔티브'를 발표한 점을 소개하며 "아태지역을 넘어 전 세계로 (이 같은 구상이) 확산하도록 노력하겠다"고 말했습니다.



이 대통령은 또 "핵심 광물의 보유국과 수요국이 혜택을 공유할 수 있도록 안정적이고 호혜적인 핵심 광물 공급망을 구축해야 한다"고 밝혔습니다.



최근 희토류 공급 문제가 미중 간 갈등 요인으로 부상하는 등 핵심 광물의 국제 공급망에 대한 관심이 고조되는 시점에 나온 발언입니다.



이 대통령은 "올해 G20 정상회의에서 이런 취지의 'G20 핵심 광물 프레임워크' 논의가 이뤄진 점을 의미 있게 생각한다"고 평가했습니다.



이어 "대한민국은 '핵심 광물 안보 파트너십' 의장국으로서 광물 협력사업을 확대해 왔으며, 또 '한-아프리카 핵심광물대화'를 통해 상호신뢰에 기반한 협력 강화에 힘쓰고 있다"며 "앞으로도 호혜적인 공급망 구축을 위한 국제적 노력을 지원할 것"이라고 약속했습니다.



끝으로 이 대통령은 "기술의 발전은 인류에게 큰 기회이자 동시에 커다란 도전"이라며 "AI 혁신과 핵심 광물 공급망 회복력 강화는 '포용적 기회 창출'로 이어져야 한다"고 거듭 강조했습니다.



이어 "G20이 이런 이유에서 '넬슨 만델라 베이 목표'와 '브리즈번-이테쿠이니 목표'를 채택한 점을 환영한다"며 "대한민국도 소외 계층에 기회를 보장하는 'AI 디지털 배움터' 구축 및 청년 맞춤형 AI 교육 확대에 힘쓰고 있다"고 소개했습니다.



이 대통령은 "가나와 탄자니아에서 여성·청소년을 위한 수학·과학 교육을 지원하고 르완다에 소프트웨어 특성화고를 건립한 것처럼 앞으로도 아프리카 내 여성과 청년의 디지털 역량 강화를 적극 지원해 나가겠다"고 말했습니다.