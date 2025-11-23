경매서 34억 원에…침몰시각에 멈춘 타이타닉 승객 금시계

▲ 2시20분에 멈춘 타이타닉 승객의 시계

타이타닉호 침몰 사고 당시 승객이 몸에 지니고 있던 회중시계가 경매에서 178만 파운드, 34억 원에 거래됐다고 영국 BBC방송이 보도했습니다.영국 경매사 '헨리 알드리지 앤드 선'에 따르면 시계의 원래 주인인 이시도어 스트라우스는 당시 뉴욕 메이시백화점 공동 소유주로, 부인 아이다 스트라우스와 함께 여행하던 중 1912년 4월14일 타이타닉호가 빙산에 부딪히면서 역사적 침몰 사고의 희생자가 됐습니다.사고 며칠 뒤 바다에서 스트라우스의 시신이 수습됐고, 여기에서 이 시계가 발견됐습니다.시계는 덴마크 시계 브랜드였던 '율스 위르겐센'의 제품으로 18K 금제 회중시계입니다.아내가 1888년 남편의 43번째 생일선물을 기념해 준 것으로 추정됩니다.BBC는 사고 당시 아내가 구명보트에 탑승하지 않고 남편과 함께하는 최후를 선택했다고 전했습니다.아내의 시신은 끝내 발견되지 않았습니다.부부의 사랑을 상징하던 시계도 부부와 함께 바다에 가라앉았으며 시계는 타이타닉호가 물속에 가라앉은 당시의 시각을 그대로 가리키고 있습니다.(사진='헨리 알드리지 앤드 선' 홈페이지 캡처, 연합뉴스)