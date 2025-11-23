여자농구 우리은행, 신한은행 잡고 개막 2연패 뒤 첫 승 신고

▲ 이명관(20번) 등 우리은행 선수들

여자프로농구 아산 우리은행이 인천 신한은행을 제물로 개막 3경기 만에 첫 승리를 신고했습니다.우리은행은 오늘 아산 이순신체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 신한은행을 75-51로 완파했습니다.시즌 개막 이후 부천 하나은행, 용인 삼성생명에 연이어 덜미를 잡혔던 우리은행은 첫 승을 거둬 1승 2패로 신한은행과 공동 5위가 됐습니다.지난 시즌 정규리그 1위에 오른 뒤 챔피언결정전에서 부산 BNK에 져 준우승했던 우리은행은 이번 시즌에도 상위권 전력으로 평가받지만, 초반엔 다소 주춤한 모습입니다.우리은행의 위성우 감독은 신한은행 코치 시절 지도했던 '제자' 최윤아 감독과의 '사제 대결'에서 승리를 거뒀습니다.신한은행은 이틀 전 하나은행을 꺾고 첫 승을 따낸 기세를 연승으로 이어가지는 못했습니다.우리은행은 1쿼터 6점을 올린 이명관을 필두로 선수들이 고르게 득점에 나서며 24-18로 앞서 기선을 제압했고 2쿼터에서 두 자릿수로 격차를 벌린 이후 주도권을 잃지 않았습니다.이명관은 21점 7리바운드를 기록해 승리를 이끌었고, 우리은행의 '에이스' 김단비가 더블더블(16점 12리바운드)을 작성했다.강계리가 12점 5리바운드를 보탰습니다.아시아 쿼터 선수 미마 루이와 히라노 미츠키를 모두 부상으로 가동하지 못한 신한은행에선 고나연이 3점 슛 5방으로 데뷔 최다 15점을 뽑아내며 분전했고, 홍유순이 12점을 넣었습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)