전설의 포인트가드 크리스 폴, 이번 시즌 끝으로 은퇴

▲ 크리스 폴

미국프로농구(NBA)의 40세 베테랑 포인트가드 크리스 폴이 이번 시즌을 끝으로 은퇴합니다.ESPN은 오늘 "로스앤젤레스(LA) 클리퍼스의 가드 폴이 자신의 21번째 시즌을 마친 뒤 은퇴한다"고 보도했습니다.폴은 지난 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해서도 은퇴를 암시하는 듯한 게시글을 올렸습니다.그는 젊은 시절 때부터 경기 장면을 모은 짧은 영상을 공개하며 올리며 "정말 대단한 여정이었다"며 "아직 해야 할 일이 많이 남았다. 마지막을 즐길 수 있어 정말 감사하다"고 적었습니다.NBA에서 21번째 시즌을 맞이한 폴은 전성기를 보냈던 2011∼2017년 당시의 팀인 클리퍼스로 8년 만에 복귀해 뛰고 있습니다.과거 클리퍼스에서 뛰는 동안 폴은 6시즌 중 5차례 올스타에 선정됐고, 구단 역사상 가장 많은 4천23개의 어시스트를 쌓는 등 맹활약하며 팀을 매 시즌 플레이오프(PO)에 올려놨습니다.2005-2006시즌 뉴올리언스 호니츠(현 펠리컨스)에서 데뷔한 폴은 클리퍼스와 휴스턴 로키츠, 오클라호마시티 선더, 골든스테이트 워리어스, 샌안토니오 스퍼스 등을 거쳤습니다.2006년 NBA 신인상을 받은 그는 NBA 올스타에 12차례나 선정됐고 2013년에는 올스타 최우수선수(MVP)에 뽑히기도 했습니다.미국 국가대표로도 활약하며 2008 베이징, 2012 런던 올림픽에서 금메달을 목에 걸었습니다.정규리그 통산 기록은 1천364경기, 평균 16.9점, 9.2어시스트, 4.4리바운드입니다.리그 최고 가드로 꼽혀온 전설급 선수지만, 폴은 데뷔 이래 아직 한 번도 챔피언 반지를 끼지 못했습니다.2020-2021시즌 피닉스 선스 소속으로 NBA 파이널 무대에 올랐지만, 야니스 아데토쿤보가 맹활약한 밀워키 벅스에 발목을 잡혀 준우승에 만족해야 했습니다.현재 클리퍼스는 서부 콘퍼런스 16개 팀 중 12위에 올라 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)