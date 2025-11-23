반갑다 겨울아!…스키장 첫 주말부터 북적

<앵커>



어느덧 겨울로 접어들면서 스키장들도 속속 문을 열기 시작했습니다. 겨울만 기다리던 전국의 스키어, 스노보더들이 몰려들었는데요.



조재근 기자가 그 현장을 취재했습니다.



<기자>



하얗게 펼쳐진 눈 세상.



슬로프 위에 부지런한 스키어와 스노보더들이 모였습니다.



능숙하게 방향을 바꿔가면서 빠르게 바람을 가르며 질주해 내려갑니다.



인공으로 만든 눈이지만, 속도를 즐기기에는 부족함이 없습니다.



지난 금요일 강원 평창 지역 스키장 2곳이 첫 영업에 들어갔는데 지난해보다 일주일 이상 빠른 개장에 시즌을 기다려온 스키 마니아들은 반갑기만 합니다.



[조일권/경기 화성시 : 이번 달 오픈 못 할 줄 알았는데 오픈해서 너무 좋습니다. 아들이랑 같이 이렇게 스키 타는 게 너무 행복합니다.]



첫 주말을 맞아 길게 늘어선 리프트 탑승 대기 줄.



개장 후 사흘 동안 2곳의 스키장에 8천 명이 넘게 찾아와 때 이른 겨울을 즐겼습니다.



[안슬미/서울 이태원동 : 하얀 슬로프 이렇게 타고 내려오면서 주변 경치도 보고 친구들이랑도 같이 재미있게 어울리면서 타는 게 가장 좋은….]



스키를 타기에 너무 어린아이들은 바로 옆 눈썰매장을 찾았습니다.



튜브 위에 올라앉아 환호를 지르며 썰매를 타느라 시간 가는 줄 모릅니다.



[김준수/서울 성산동 : 이렇게 첫 겨울 이제 눈썰매를 타는데 너무 좋아해서 부모 입장에서 너무 행복한 것 같습니다. (아이들도 좋아하나요?) 너무 좋아해요. 재밌지? 네.]



이달 말 정선 지역 스키장이 추가로 개장하는 등 강원도 내 스키장들은 다음 달 중순까지 모두 문을 열어 춥지만 즐거운 겨울을 예고하고 있습니다.



(영상취재 : 김대철)