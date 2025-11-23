뉴스

10만 관객 독립영화…유명 영화인들 자발적 홍보

조제행 기자
작성 2025.11.23 20:47 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

최근 극장가에서는 독립영화 한편이 화제입니다. 관람객들의 입소문과 함께 유명인들의 응원이 이어지면서 관객몰이에도 성공했는데요. 우리 사회에 던지는 메시지도 묵직합니다.

조제행 기자가 소개합니다.

<기자>

이성 교제에 관심 많고, 친구들과 관계가 세상의 중심인 18살 주인이.

평범하던 그녀의 세계는 교내에서 벌어진 한 서명 운동으로 균열이 가기 시작합니다.

[그렇게 쉽게 접근할 문제가 아냐. (야 그런 거 아니거든.)]

[갑자기 왜 난린데 너가 이 문제에 대해 뭘 알아? (너보다 잘 알아.) 웃기지 마.]

[(야 내가 이거 하느라 조사하느라 얼마나 많이 하는데 당연히 너보다 잘 알 거 아냐.) 너 이거 아는 거 아니야.]

급기야 폭력 사태로 이어지고,

[(야 이주인.) 아 왜. (너나 깝치지 마.)]

그녀가 꼭꼭 숨겨온 충격적인 과거 일도 드러나게 됩니다.

이로 인해 친구들과 관계도, 학교생활도 엉망이 됩니다.

무거운 소재를 청소년의 성장 이야기라는 큰 줄기 속에 담은 독립영화입니다.

사람 사이의 신뢰와 진정한 이해와 공감, 치유가 무엇인지 관객에게 되묻고 있습니다.

지난달 말 개봉 이후 탄탄한 시나리오와 주·조연 가릴 것 없는 뛰어난 연기, 과장되지 않은 섬세한 연출에 관객들의 호평이 쏟아졌습니다.

[정병헌 : 민감한 소재를 담고 있는 영화인데 섬세하게 조심스럽게 잘 접근했다 추천할 만한 가치가 있다고 생각을 하고요.]

[백소현·김수아·원혜림 : 셋 다 울었어요. 저는 뒷 후반부에는 그냥 계속 울고 있었던 것 같은데 저희도 추천합니다.]

봉준호 감독, 김은희 작가, 배우 김혜수, 김태리 등 유명인들의 자발적 홍보도 이어졌습니다.

침체된 극장가에서 독립영화로는 드물게 10만 관객을 넘었습니다.

[윤가은/감독 : 마음속에 각자의 품고 있는 상처에 대한 이야기들, 그 상처를 우리가 어떻게 바라보고 같이 살아갈 것인가에 대한 이야기를 우리가 다 같이 그냥 하고 싶었나 (그런 공감 같은 것을 느낍니다.)]
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지