장동혁 "항소 포기는 대한민국 포기…국민이 레드카드 들어야"

정유미 기자
작성 2025.11.23 17:00 조회수
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 23일 오후 경남 창원시 성산구 중앙동에서 열린 '민생회복 법치수호 국민대회'에 참석해 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 검찰의 대장동 항소 포기 사태를 두고 "7천800억 원 항소 포기는 대한민국을 포기한 것"이라고 주장했습니다.

장 대표는 오늘(23일) 경남 창원시청 광장에서 열린 '민생회복 법치수호 경남 국민대회'에서 이렇게 말하고 "이제 국민들께서 레드카드를 들 때가 됐다"고 목소리를 높였습니다.

장 대표는 "대한민국의 법치는 이미 사망했다, 대한민국은 이제 이재명이 곧 법"이라며 "복수로 시작해서 방탄으로 끝나가고 있다"고 말했습니다.

그러면서 "필요하면 법을 없애고, 사람을 바꾸고, 모든 것을 바꿔서 한 사람을 위해 나라까지 팔아먹을 것"이라고 주장했습니다.

이어 "다시 법대 앞에 서서 벌을 받아야 할 사람은 이재명"이라며 "재판이 다시 시작되는 그때까지 함께 싸우자"고 밝혔습니다.

장 대표는 자신을 '레드 스피커'라 칭하며 연설 도중 감정이 북받친 듯 눈시울을 붉히는 모습도 보였습니다.

오늘 집회에는 장 대표 등 국민의힘 지도부와 서천호, 박대출, 박상웅, 이종욱, 정희용, 신동욱, 신성범, 서일준, 박준태 의원 등이 참석했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
정유미 기자
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

