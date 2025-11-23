안보3차장 "G20 실용외교 지평확대…2028년 한국 개최"

▲ 오현주 국가안보실 제3차장이 23일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그의 한 호텔에 마련된 한국 취재단 기자실에서 G20 정상회의 관련 브리핑을 하고 있다.

오현주 국가안보실 3차장은 이재명 대통령의 주요 20개국(G20) 정상회의 참석 성과에 대해 "국익중심 실용외교의 지평을 아프리카 등 '글로벌 사우스'(주로 남반구에 위치한 제3세계 국가들)로 확대했다"고 설명했습니다.이 대통령의 남아프리카공화국 방문을 수행 중인 오 차장은 이날 요하네스버그 현지에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 갖고 이같이 소개했습니다.오 차장은 "이 대통령은 이번이 아프리카에서 열린 첫 G20이란 점을 고려해 아프리카와의 연대·협력 의지를 보였다"며 "또 세계무역기구(WTO) 다자무역체제 복원의 필요성도 언급했다"고 말했습니다.그러면서 "에너지 고속도로와 햇빛·바람소득 등 기후위기 대응을 위한 에너지 전환 정책의 모범사례도 소개했다"고 덧붙였습니다.특히 "2028년 G20 의장직을 대한민국이 수임했다"며 "국격을 제고한 것"이라고 강조했습니다.이 대통령은 "전날 채택된 'G20 남아프리카공화국 정상선언' 말미에 내년 미국, 2027년 영국, 2028년 대한민국이 의장직을 수임한다는 점이 명시됐다"며 "이로써 이 대통령은 임기 내 유엔 안전보장이사회, APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의에 이어 '국제 협력의 최상위 포럼'으로 불리는 G20 의장직도 맡게 됐다"고 설명했습니다.이어 "특히 2028년은 G20 출범 20주년이 되는 해로, 복합적인 국제 현안에 대한 협력 강화를 도모하는 데 우리나라가 선도적 역할을 할 수 있으리라 기대된다"고 내다봤습니다.이 대통령이 참여한 'G20 남아공 정상선언'에 미국이 반대 의사를 밝혔다는 점, 이 대통령이 이번 정상회의에서 언급한 다자무역 강화 및 기후대응 국제협력에 대해 미국 정부가 부정적으로 바라볼 수 있다는 점 등을 두고 우려가 제기된다는 취지의 질문도 브리핑에서 나왔습니다.이에 오 차장은 "미국 역시 내년 G20 의장국을 맡기로 돼 있다. G20과 관련한 셰르파 회의(정상회의 실무담당 회의)에도 참석했고, (선언문의) 문안 협상에도 참여했다"고 답했습니다.그러면서 "이번에 미국이 G20에 불참한 것은 꼭 G20의 필요성을 부정하는 것은 아니라고 생각한다"며 "G20은 국제경제 및 기후변화 등 다양한 현안이 논의되는 장이다. 앞으로도 이런 주요 현안들은 계속 다뤄질 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)