이준석 "국힘 변화·쇄신 목소리 안나와…연대 가능성 없어"

▲ 개혁신당 이준석 대표가 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '모이자 경기도, 2026 지방선거 필승결의대회'에서 발언하고 있다.

이준석 개혁신당 대표는 내년 지선에서 국민의힘과의 연대 가능성에 대해 "연대나 선거적인 움직임을 함께 할 가능성은 없다"고 선을 그었습니다.이 대표는 오늘 국회 의원회관에서 개혁신당 경기도당이 주관한 '모이자 경기도! 필승결의대회'를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 "국민의힘 내부에서 변화와 쇄신의 목소리가 전혀 나오지 않고 있다"고 지적했습니다.이 대표는 "지난 대선 때도 국민의힘에서는 변화나 계엄에 대한 입장 전환을 가져가기보다 90년대식 선거 방식인 '뭉치면 이긴다'는 구호만으로 가려고 했던 것 같다"며 "그 전략으로 대패한 것이 황교안 전 대표의 총선이었다"고 강조했습니다.이어 "지금 같은 선택을 하면서 다른 결과가 나오기를 기대하는 것은 이해가 안 가는 전략"이라고 덧붙였습니다.개혁신당의 지선 목표와 관련해서는 "기초의원의 경우 (당선자) 3인 선거구에서는 전부 당선자를 내는 것을 목표로 후보를 모으고 있다"며 "호남이나 몇 군데 지역에서는 2당의 위치로 올라갈 수 있을 정도의 성과를 내겠다는 목표를 갖고 있다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)