올해 내내 '면플레이션'…가장 비싸진 외식 메뉴는 칼국수

▲ 칼국수 자료화면

올해 내내 '면플레이션'(면과 인플레이션 합성어·면 물가 상승) 현상이 지속하면서 서울 지역 8개 인기 외식 품목 중에서 칼국수 가격이 가장 많이 올랐습니다.한국소비자원 가격정보포털 '참가격'에 따르면 지난 달 서울에서 소비자 선호 8개 외식 메뉴의 평균 가격은 작년 12월보다 3.44% 올랐습니다.칼국수는 같은 기간 9천385원에서 9천846원으로 4.91% 올라 상승 폭이 가장 컸습니다.칼국수 가격은 10년 전인 2015년 10월 6천545원에서 50.44% 올랐습니다.서민이 가볍게 즐길 수 있는 메뉴인 칼국수는 최근 평균 가격이 1만원에 육박하고, 명동교자 등 유명한 식당에선 이미 한 그릇에 1만1천원을 받고 있습니다.밀가루의 소비자물가지수를 보면 2021년 12월 108.47(2020년=100)에서 2022년 12월 138.17로 뛰었습니다.2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 많이 오른 것입니다.이 지수는 2023년 12월 137.59, 지난해 12월 137.43, 지난 달 135.33 등으로 130선에서 움직이고 있습니다.삼계탕값은 작년 12월 1만7천269원에서 지난 달 1만8천원으로 4.23% 올라 칼국수에 이어 두 번째로 많이 올랐습니다.삼계탕 평균 가격은 2017년 6월 1만4천원, 2022년 7월 1만5천원, 2023년 1월 1만6천원, 작년 7월 1만7천원, 올해 8월 1만8천원선을 돌파했습니다.평균 가격은 2만원에 못 미치지만, 삼계탕 전문점인 토속촌과 고려삼계탕, 논현삼계탕은 '기본 삼계탕' 한 그릇을 2만원에 판매하고 있습니다.나머지 6개 메뉴별 가격 상승률은 김밥(3천500원→3천646원) 4.17%, 김치찌개 백반(8천269원→8천577원) 3.72%, 냉면(1만2천원→1만2천423원) 3.53%, 비빔밥(1만1천192원→1만1천577원) 3.44%, 자장면(7천423원→7천654원) 3.11% 순입니다.지난해 2만원을 넘어선 삼겹살 1인분(200g) 가격은 2만282원에서 2만673원으로 1.93% 올라 상대적으로 상승률이 낮았습니다.외식 물가는 재료비와 인건비와 임대료, 전기·가스비 등 에너지 비용, 수입 원재료에 영향을 미치는 환율 상승까지 복합적 요인으로 올랐습니다.권대현 한국물가정보 선임연구원은 "칼국수와 삼계탕은 수타면이나 삼계탕 재료 손질 등 수작업을 해야 하는 품목"이라며 "두 개 메뉴의 외식비가 가장 많이 오른 것은 인건비 영향을 많이 받은 것으로 분석된다"고 설명했습니다.