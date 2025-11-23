전현희 "내란전담재판부 도입해야…윤어게인에 반격기회 줘선 안 돼"

▲ 더불어민주당 전현희 수석최고위원이 23일 서울 여의도 국회에서 내란 재판 등 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.

더불어민주당 전현희 최고위원은 오늘(23일) "내란전담재판부야말로 '조희대 사법부'의 내란종식 방해를 막아낼 가장 확실한 안전장치"라며 내란전담재판부 도입을 재차 주장했습니다.전 최고위원은 오늘 국회 기자간담회에서 "특검이 있으면 특판도 당연히 있어야 한다. 내란전담재판부를 반드시 도입해야 한다"며 이같이 전했습니다. 전 최고위원은 "12·3 내란 발발이 1년이 되어 가는데 아직 내란은 끝나지 않았다. '윤어게인' 극우세력이 여전히 준동하고 있다"고 말했습니다.그러면서 "내란 세력에게 반격의 기회를 줘서는 안 된다. 윤석열의 두 번째 석방만큼은 무슨 일이 있어도 반드시 막아야 한다"며 내란전담재판부 설치의 필요성을 거듭 강조했습니다.당내 공감대를 묻는 기자들의 질문에 전 최고위원은 "(여당) 법사위에서는 필요하다는 데 의견 일치를 봤고, 1심부터 할 것이냐 2심부터 할 것이냐에 대한 약간의 의견 차이가 있다"고 답했습니다.그러면서 "1심에 도입하면 재판 도중 재판부 교체로 위헌 소지가 있다는 지적이 있어 2심부터 도입하자는 주장이 힘을 얻고 있다"고 덧붙였습니다.또 "지도부도 필요성은 대부분 동의하고 있다고 생각한다. 무엇보다 당정대 의견 조율이 필요하다"며 대통령 순방 이후 본격적인 논의가 시작되리라 예측했습니다.(사진=연합뉴스)