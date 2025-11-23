뉴스

"24일부터 예전 진료·투약정보, 보건소 자동 전송"

"24일부터 예전 진료·투약정보, 보건소 자동 전송"
▲ 건강정보 공유 및 활용 절차

보건복지부와 한국사회보장정보원, 한국보건의료정보원은 내일(24일)부터 지역 보건의료기관 업무시스템 '지역보건의료정보시스템'과 보건복지부 개인 건강정보 열람 앱인 '나의건강기록'을 연계해 사용할 수 있다고 23일 밝혔습니다.

지역보건의료정보시스템은 보건소 등 전국 3천600여 개 지역 보건의료기관의 진료·예방접종 및 검진과 제·증명발급, 건강관리서비스 등을 지원하는 시스템으로 하루 평균 6만 4천 명이 이용하고 있습니다.

'나의건강기록'은 개인의 투약·진료·건강검진·예방접종 이력과 진단·약물처방·검사정보 등을 손쉽게 조회하고 원하는 곳에 전송할 수 있는 국가 의료정보 플랫폼입니다.

보건소에서 원활하게 진료나 검진을 받으려면 이전의 진료·투약 이력이 필요한 경우가 많은데 개인의 기억에 의존하거나 별도의 진단서를 제출하는 불편한 과정을 없애기 위해 두 시스템을 연계한다고 보건복지부는 설명했습니다.

이에 따라 스마트폰에 나의건강기록 앱을 설치한 뒤 공유하려는 날짜의 건강정보를 선택해 지역 보건의료기관에 전송하면 해당 기관에서 이 정보를 바로 활용할 수 있습니다.

(사진=보건복지부 제공, 연합뉴스)
(사진=보건복지부 제공, 연합뉴스)
