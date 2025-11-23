손흥민, MLS PO 서부 준결승서 추격골 가동…시즌 11호 골

▲ 23일 밴쿠버 화이트캡스와의 경기에 출전한 손흥민이 득점을 하고 있다.

손흥민(LAFC)이 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 준결승에서 득점포를 가동하며 시즌 11호 골을 넣었습니다.손흥민은 오늘 캐나다 밴쿠버의 BC플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025 MLS컵 PO 서부 콘퍼런스 준결승전에서 팀이 0-2로 밀리던 후반 15분 만회 골을 터뜨렸습니다.올해 8월부터 LAFC 유니폼을 입고 MLS에서 뛴 손흥민의 11번째 득점포입니다.손흥민은 1골 1도움을 올렸던 3일 오스틴과의 PO 1라운드 2차전에 이어 소속팀에서 2경기 연속 골 맛을 봤습니다.팀이 전반에만 두 골을 내주며 끌려다니던 후반 15분 마크 델가도의 크로스를 앤드루 모런이 머리로 떨궈주자 손흥민은 오른발 슛을 날렸고, 골키퍼에게 막힌 뒤 두 차례 더 슈팅한 끝에 상대 수비진의 육탄 방어를 뚫어내며 추격의 신호탄을 쐈습니다.손흥민의 골에 힘입어 LAFC는 1-2로 쫓아가고 있습니다.LAFC는 이번 경기에서 이겨야 PO 우승을 향한 도전을 이어갈 수 있습니다.MLS는 30개 구단이 동·서부 콘퍼런스로 나눠 정규리그를 치른 뒤 콘퍼런스별 8개 팀이 PO에 올라 토너먼트로 우승팀을 가립니다.'콘퍼런스 8강'에 해당하는 1라운드는 3전 2승제로 진행됐고, 콘퍼런스 준결승과 결승, 챔피언결정전은 모두 단판 승부입니다.LAFC는 이번 시즌 정규리그 서부 콘퍼런스 3위에 오른 뒤 PO 1라운드에서 오스틴을 제압했고, 서부 2위로 PO에 진출한 밴쿠버는 1라운드에서 댈러스를 꺾고 콘퍼런스 준결승에 올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)