안성·평택 공장서 잇단 화재…대응 1단계 발령

▲ 23일 오전 경기 안성과 평택의 공장에서 잇달아 화재가 발생해 소방당국이 대응 1단계를 발령했다.

오늘(23일) 오전 경기 안성과 평택의 공장에서 화재가 잇따라 소방당국이 대응 1단계를 발령하고 진화를 벌이고 있습니다.오늘 오전 11시 34분쯤 안성시 원곡면 소재 골판지 제조 공장에서 불이 났습니다.소방당국은 장비 36대와 인력 108명을 동원해 진화 작업을 진행 중입니다.현재까지 확인된 인명피해는 없습니다.앞서 오전 11시 31분에는 평택시 포승읍에 있는 한 폐업 공장에서 화재가 발생했습니다.소방당국은 이 현장에도 장비 35대와 인력 105명을 투입해 불을 끄고 있습니다.불이 난 공장은 폐업해 공실 상태인 것으로 전해졌습니다.소방당국은 두 현장 모두 불이 꺼질 우려가 있다고 보고 대응 1단계를 발령했습니다.대응 1단계는 3개에서 7개 소방서에서 31대에서 50대의 장비를 동원하는 경보령입니다.소방당국은 불길을 잡는 대로 자세한 화재 경위를 조사할 방침입니다.(사진=경기소방 제공, 연합뉴스)