뉴스

김 총리 "DJ의 민주·평화·인권의 길, 이재명 정부로 이어져"

정유미 기자
작성 2025.11.23 11:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김 총리 "DJ의 민주·평화·인권의 길, 이재명 정부로 이어져"
▲ 김민석 국무총리가 23일 서울 마포구 평화의공원 평화광장에서 열린 김대중 평화마라톤대회에 참석해 축사하고 있다.

김민석 국무총리는 "김대중 대통령님의 삶은 그 자체가 마라톤이었고 그 길을 뛰어내서 민주주의, 평화, 인권의 길을 열었다"고 말했습니다.

김 총리는 오늘(23일) 서울 상암월드컵 평화의 공원에서 열린 '제10회 김대중 평화마라톤대회' 축사에서 이렇게 밝힌 뒤, "마라톤의 과정에서 수많은 상처를 입었고 그 상처 가운데 심지어 다리가 부러지는 그러한 아픔도 있었다"고 덧붙였습니다.

그러면서 "그 마라톤은 오늘 이재명 정부로 이어지고 있다"고 강조했습니다.

이어 김 총리는 '노벨평화상을 처음으로 대한민국에서 받은 분은 김대중 대통령인데 다음에는 대한민국 국민이 받았으면 좋겠다'는 얘기를 며칠 전 이재명 대통령과 나눴다며 "그런 것이 가능하지 않겠느냐"고 말했습니다.

김 총리는 "저는 김대중 사람"이라고 강조하며 "저는 김대중 대통령님으로부터 정치를 배웠고 그것을 제 인생의 가장 큰 영광으로 생각하고 있다"고 밝히기도 했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지