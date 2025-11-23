뉴스

장동혁 "조국과 토론 빠르게 진행할 것…정청래 참여도 환영"

정유미 기자
작성 2025.11.23 11:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
장동혁 "조국과 토론 빠르게 진행할 것…정청래 참여도 환영"
▲ 장동혁 국민의힘 대표(왼쪽), 조국 전 조국혁신당 대표

국민의힘 장동혁 대표는 조국혁신당 조국 전 비상대책위원장이 제안한 대장동 항소 포기 사태와 관련한 토론에 대해 "최대한 빨리 진행하겠다는 입장"이라고 밝혔습니다.

장 대표는 오늘 경남 창원 신광교회에서 예배를 보기 전 기자들과 만난 자리에서 관련 질문이 나오자 이렇게 답했습니다.

장 대표는 민주당 정청래 대표가 토론 참여 제안에 아직 답하지 않고 있는 데 대해서는 "토론회가 시작되기 전 정 대표가 참여 의사를 밝힌다면 언제든 환영하겠다"고 말했습니다.

다만 "정 대표가 참여하는 것이 조 전 대표와 토론의 전제조건은 아니"라고 덧붙였습니다.

정 대표가 어제 "국민과 헤어질 결심"이라며 장 대표의 전국 순회 연설을 비판한 데 대해서는 "국민과 헤어질 결심을 하고 이재명 한 사람을 위해서 모든 것을 다 버리는 정치를 하는 것은 민주당과 이재명 정권"이라고 반박했습니다.

그러면서 "정 대표가 굳이 저의 일정에 대해 과민반응을 보이는 것을 보면 이 일정이 효과를 거두고 있는 것이라고 생각한다"고 말했습니다.
 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지