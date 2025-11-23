장동혁 "조국과 토론 빠르게 진행할 것…정청래 참여도 환영"

▲ 장동혁 국민의힘 대표(왼쪽), 조국 전 조국혁신당 대표

국민의힘 장동혁 대표는 조국혁신당 조국 전 비상대책위원장이 제안한 대장동 항소 포기 사태와 관련한 토론에 대해 "최대한 빨리 진행하겠다는 입장"이라고 밝혔습니다.장 대표는 오늘 경남 창원 신광교회에서 예배를 보기 전 기자들과 만난 자리에서 관련 질문이 나오자 이렇게 답했습니다.장 대표는 민주당 정청래 대표가 토론 참여 제안에 아직 답하지 않고 있는 데 대해서는 "토론회가 시작되기 전 정 대표가 참여 의사를 밝힌다면 언제든 환영하겠다"고 말했습니다.다만 "정 대표가 참여하는 것이 조 전 대표와 토론의 전제조건은 아니"라고 덧붙였습니다.정 대표가 어제 "국민과 헤어질 결심"이라며 장 대표의 전국 순회 연설을 비판한 데 대해서는 "국민과 헤어질 결심을 하고 이재명 한 사람을 위해서 모든 것을 다 버리는 정치를 하는 것은 민주당과 이재명 정권"이라고 반박했습니다.그러면서 "정 대표가 굳이 저의 일정에 대해 과민반응을 보이는 것을 보면 이 일정이 효과를 거두고 있는 것이라고 생각한다"고 말했습니다.