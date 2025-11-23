양양 서면 산불 16시간 만에 진화…산림 22.5㏊ 소실

▲ 지난 22일 강원 양양군 서면 서림리 인근 야산에서 산불이 나 23일 진화대원들이 밤새 진화작업을 하고 있다.

어제(22일) 강원 양양군 서면에서 발생한 산불이 산림 약 22.5㏊(22만 5천㎡)를 태우고 16시간여 만에 꺼졌습니다.산림과 소방 당국은 오늘 오전 10시 20분쯤 산불 진화 헬기 26대를 차례대로 투입해 주불을 진화했습니다.이에 따라 당국은 잔불 정리와 뒷불 감시 체제로 전환했습니다.불은 어제저녁 6시 16분쯤 양양군 서면 서림리의 한 펜션 맞은편 야산에서 발생했습니다.불이 나자 야간 진화인력 326명을 긴급 투입해 밤새 산불 진화에 나섰으나 급경사 등으로 진화에 어려움을 겪었습니다.양양군은 어제저녁 오후 7시 35분쯤 서림리와 갈천, 송천 등 화재 지역 인근 5개 마을 330 가구, 600여 명의 주민에게 재난 안전 문자를 통해 마을회관 등으로 대피할 것을 권고했습니다.이 중 2명의 주민이 한때 대피했다가 자진 귀가했고 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 알려졌습니다.이번 산불 진화에는 강원도와 양양군, 소방청, 경찰청, 군부대 등 관계기관이 긴밀한 공조와 현장 대응 인력의 신속한 조치로 확산을 막을 수 있었다고 산림청은 밝혔습니다.앞서 윤호중 행정안전부 장관은 양양 산불과 관련해 모든 장비와 인력을 신속히 투입해 산불 진화에 총력을 기울여달라고 당부했습니다.산림 당국은 산불 감시 감식반의 현장 조사를 거쳐 산불 원인과 피해 면적을 조사할 방침입니다.(사진=산림청 제공, 연합뉴스)