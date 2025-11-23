뉴스

한국 지방 공항서 UAE로 바로 간다…주 4회 운수권 신설

김태훈 국방전문기자
작성 2025.11.23 11:26 조회수
▲ UAE 두바이 전경

한국에서 중동의 허브 UAE로 가는 경로가 다양해집니다.

국토교통부와 외교부는 도미니카공화국에서 열린 국제민간항공기구 항공운송협상회의 ICAN 2025에서 UAE 등 13개국과 양자 항공회담을 개최했다고 오늘 밝혔습니다.

UAE와의 회담 결과 한국 지방 공항에서 UAE의 모든 공항으로 갈 수 있는 지방 공항 전용 운수권 주 4회 신설에 대한 합의가 이뤄졌습니다.

그간 한국과 UAE 노선의 운수권은 주 21회로, 양국 항공사가 인천발 두바이 또는 아부다비행 2개 노선만 운항했습니다.

정부는 "UAE는 우리나라와 건설·에너지인프라 등 분야에서 활발히 협력 중이며 우리 국민이 유럽·아프리카 등으로 이동 과정에서 다수 방문하는 국가"라며 "향후 한국 지방에서 바로 중동으로 가는 노선이 신설될 수 있을 것"이라고 기대했습니다.

정부는 "향후 항공사의 지방-UAE 노선 운항 신청 시 관련 인허가를 신속히 지원할 것"이라며 "앞으로도 지방 전용 운수권 신설로 지방 거주 국민의 이동 편의를 제고하겠다"고 밝혔습니다.

정부는 또 도미니카공화국과 양자 회담을 벌여 항공협정 체결에 합의하고 문안에 가서명했습니다.

(사진=두바이 공보청 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
