김 수출 사상 최초 10억 달러 넘었다…미국·일본·중국서 인기

올해 한국의 김 수출 실적이 역대 처음으로 10억 달러를 넘었다고 해양수산부가 밝혔습니다.



올해 김 수출 금액은 지난 20일 기준 10억 1천500만 달러(약 1조 5천억 원)로 지난해 같은 기간보다 13.2% 증가해 역대 최고치를 기록했습니다.



이는 우리나라 김의 품질 경쟁력이 높아진 데다 전 세계적 수요도 함께 증가한 결과라고 해수부는 분석했습니다.



최근 몇 년간 김 소비가 급증한 북미와 유럽을 비롯해 주요 해외시장의 판매 증가가 김 수출 실적을 견인했습니다.



미국 시장 김 수출액은 지난 20일까지 2억 2천만 달러로 지난해 같은 기간보다 15.3% 증가했습니다.



일본 시장 수출액은 2억 1천만 달러로 13.8% 늘었습니다.



중국 수출액은 36.6% 급증한 1억 달러를 기록했습니다.



태국(8천800만 달러)과 러시아(8천500만 달러)도 상위 5위 안에 들었습니다.



연간 김 수출액은 지난 2023년 7억 9천300만 달러에서 지난해 9억 9천700만 달러로 10억 달러에 못 미쳤다가 올해 들어선 10억 달러 고지를 일찌감치 넘어섰습니다.



해수부는 김 수출을 늘리기 위해 양식장 신규 면허를 2천700 ㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡) 확대했고 가공설비를 현대화하는 것은 해외 판로를 개척하는 데 힘을 썼습니다.



또 국제 인증 취득 지원 등 김 산업 전반에 대한 정책적 지원을 강화했고 한류 연계 마케팅을 확대해 수요를 끌어내는 데 주력했습니다.



전재수 해수부 장관은 "올해 우리나라 김 수출 실적 10억 달러 돌파는 해수부의 정책적 지원에 민간 기업의 혁신 역량을 더해 함께 이뤄낸 결과"라면서 "앞으로도 해수부는 김 산업을 지원하고 김을 비롯한 수산물의 국제 경쟁력을 높이기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했습니다.



해수부는 김 제품의 국제 규격화를 추진하고 있습니다.



최근 이탈리아에서 열린 국제식품규격위원회(CODEX·코덱스) 총회에서 김 제품의 세계 규격화를 위한 신규 작업 개시 승인이 이뤄졌습니다.



김의 품질과 위생, 표시, 시험법 등에 대한 국제 기준이 마련되면 김 수출 확대에 도움이 될 것으로 해수부는 기대하고 있습니다.



