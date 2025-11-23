미국 시카고서 10대 집단난동 중 총격…트럼프 "대규모 폭동"

▲ 총격 발생한 시카고시 시카고극장 일대

현지시간 지난 21일 밤 미국 시카고시 도심에서 청소년들이 집단난동을 벌인 가운데 일련의 총격 사건으로 8명이 다치고 1명이 숨졌습니다.존슨 시카고 시장은 현지시간 22일 기자회견을 열고 전날 오후 10시경 두 건의 총격 사건이 발생했다며 이 사건으로 9명이 총상을 입었고, 이 중 1명이 사망했다고 밝혔습니다.시카고 경찰에 따르면 첫 번째 총격은 21일 오후 10시쯤 시카고 도심의 시카고극장 인근에서 벌어졌습니다.이 사건으로 13∼17살 사이 10대 7명이 총상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.피해자 대부분은 양호한 상태이며 건강이 회복될 것으로 예상한다고 경찰은 전했습니다.두 번째 총격은 약 1시간 뒤 첫 번째 사건 발생지점에서 남쪽으로 불과 몇 블록 떨어진 지점에서 일어났습니다.이 총격으로 한 명이 다치고, 다른 14살 한 명이 여러 발의 총상을 입고 숨졌습니다.경찰 발표 시점까지 체포된 용의자는 없는 것으로 알려졌습니다.두 건의 도심 총격은 사건 발생지 인근 시카고 밀레니엄공원에서 2만 명이 참석한 가운데 열린 대형 크리스마스트리 점등 행사 후 얼마 안 돼 발생했습니다.이날 총격은 시카고시 10대들 사이에서 번지고 있는 10대들이 도시를 장악한다는 뜻의 이른바 '틴 테이크오버' 과정에서 발생한 것으로 경찰은 보고 있습니다.틴 테이크오버는 SNS를 통해 기획되는 청소년들의 크고 작은 집단행동으로 청소년들이 거리를 휩쓸고 다니며 인근 매장을 약탈하거나 차량을 파손하는 등 문제를 일으켜왔습니다.트럼프 미국 대통령은 이번 사건을 "대규모 범죄와 폭동"으로 규정하고 민주당 소속 주지사와 시장의 무능을 지적하면서 범죄 해결을 위해 군 투입이 필요하다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 앞서 범죄 단속과 이민단속 반발 시위 대응을 위해 시카고에 주방위군을 투입할 것을 지시했지만 법원의 중지 명령으로 중단된 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)