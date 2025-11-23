미국 시카고서 10대 집단난동 중 총격…트럼프 "대규모 폭동"

▲ 총격 발생한 시카고시 시카고극장 일대
현지시간 지난 21일 밤 미국 시카고시 도심에서 청소년들이 집단난동을 벌인 가운데 일련의 총격 사건으로 8명이 다치고 1명이 숨졌습니다.
존슨 시카고 시장은 현지시간 22일 기자회견을 열고 전날 오후 10시경 두 건의 총격 사건이 발생했다며 이 사건으로 9명이 총상을 입었고, 이 중 1명이 사망했다고 밝혔습니다.
시카고 경찰에 따르면 첫 번째 총격은 21일 오후 10시쯤 시카고 도심의 시카고극장 인근에서 벌어졌습니다.
이 사건으로 13∼17살 사이 10대 7명이 총상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.
피해자 대부분은 양호한 상태이며 건강이 회복될 것으로 예상한다고 경찰은 전했습니다.
두 번째 총격은 약 1시간 뒤 첫 번째 사건 발생지점에서 남쪽으로 불과 몇 블록 떨어진 지점에서 일어났습니다.
이 총격으로 한 명이 다치고, 다른 14살 한 명이 여러 발의 총상을 입고 숨졌습니다.
경찰 발표 시점까지 체포된 용의자는 없는 것으로 알려졌습니다.
두 건의 도심 총격은 사건 발생지 인근 시카고 밀레니엄공원에서 2만 명이 참석한 가운데 열린 대형 크리스마스트리 점등 행사 후 얼마 안 돼 발생했습니다.
이날 총격은 시카고시 10대들 사이에서 번지고 있는 10대들이 도시를 장악한다는 뜻의 이른바 '틴 테이크오버' 과정에서 발생한 것으로 경찰은 보고 있습니다.
틴 테이크오버는 SNS를 통해 기획되는 청소년들의 크고 작은 집단행동으로 청소년들이 거리를 휩쓸고 다니며 인근 매장을 약탈하거나 차량을 파손하는 등 문제를 일으켜왔습니다.
트럼프 미국 대통령은 이번 사건을 "대규모 범죄와 폭동"으로 규정하고 민주당 소속 주지사와 시장의 무능을 지적하면서 범죄 해결을 위해 군 투입이 필요하다고 주장했습니다.
트럼프 대통령은 앞서 범죄 단속과 이민단속 반발 시위 대응을 위해 시카고에 주방위군을 투입할 것을 지시했지만 법원의 중지 명령으로 중단된 바 있습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)