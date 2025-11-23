"여보, 2천만원 보내줘" 로맨스스캠, 순찰하던 경찰이 막았다

▲ 로맨스스캠 피해 남성 검문 현장

여성 사진을 내건 로맨스 스캠(연애 빙자 사기)에 걸려 2천만 원을 날릴 뻔했던 남성이 순찰 중인 경찰관들의 눈에 띄어 위기를 넘겼습니다.서울경찰청 기동순찰대에 따르면 지난 6일 저녁 강동구 천호동 거리를 순찰하던 경찰관들은 한 중년 남성이 휴대전화를 계속 쳐다보며 두리번거리는 등 이상한 행동을 하는 걸 목격했습니다.경찰관들은 이 남성에게 도움이 필요한지 물으며 검문에 나서 그의 사연을 듣게 됐습니다.이 남성은 두 달 전부터 채팅 앱으로 외국에 사는 여성과 알게 돼 연락을 주고받다가 사귀는 사이가 됐고 실제로 만난 적은 없다고 털어놨습니다.경찰관들의 눈에 띄었을 때 이 남성은 '여자친구'의 입국 비용 2천만 원 송금 문제로 말다툼 중인 상황이었습니다.경찰관들이 대화 내용을 확인해 보니 전형적인 로맨스 스캠이었습니다.여자친구라는 사람은 20대로 보이는 젊은 여성의 사진을 프로필에 올리고 이 남성을 '여보'라고 부르고 있는 상태였고 "여보, 입국 비용 2천만 원 보내주세요"라며 송금을 요구하고 있었습니다.경찰관들은 이 남성에게 어떤 상황인지 설명하고 금전 피해를 막았습니다.경찰 관계자는 "SNS 등을 통해 접근해 금전이나 투자를 요구한다면 반드시 사기 범죄가 아닌지 의심해봐야 한다"고 당부했습니다.(사진=서울경찰청 기동순찰대 제공, 연합뉴스)