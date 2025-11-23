빙속 김준호, 월드컵 2차 대회 남자 500ｍ 1차레이스서 금메달

▲ 우승 모자를 쓰고 기뻐하는 김준호

'단거리 베테랑' 김준호(30·강원도청)가 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 2차 대회 남자 500ｍ 1차 레이스에서 시즌 첫 금빛 질주를 펼쳤습니다.김준호는 오늘 캐나다 앨버타주 캘거리 올림픽 오벌에서 열린 대회 이틀째 남자 500ｍ 1차 레이스에서 33초 99를 기록, 예닝 더 부(네덜란드·34초 02)를 0.03초 차로 따돌리고 금메달을 목에 걸었습니다.지난 17일 월드컵 1차 대회에서 남자 500ｍ 2차 레이스에서 33초 78을 찍어 한국 신기록 달성과 더불어 동메달을 차지했던 김준호는 이날 우승으로 자신의 이번 시즌 월드컵 시리즈 첫 금메달의 기쁨을 맛봤습니다.7조 인코스에서 출발한 김준호는 첫 100ｍ를 전체 2위 기록인 9초 39에 주파한 뒤 뒷심을 발휘해 1위로 올라섰습니다.여자 500ｍ에 출전한 이나현(한국체대)은 37초 33으로 6위를 차지한 가운데 직전 1차 대회 2차 레이스에서 이상화의 세계기록을 경신한 펨케 콕(네덜란드·36초 09)이 여자 500ｍ 3개 대회 연속 우승(1차 대회 1·2차 레이스·2차 대회 1차 레이스)을 차지했습니다.한편, 여자 단거리 간판 김민선(의정부시청)은 여자 500ｍ 디비전B(2부) 1차 레이스에서 37초 83으로 2위에 랭크됐습니다.또 남자 500ｍ 디비전B 1차 레이스에 출전한 정재원(34초 52)과 조상혁(34초 55·이상 의정부시청)은 각각 7위, 8위에 랭크됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)