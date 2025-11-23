봅슬레이 2인승 김진수팀 '올림픽 트랙'서 열린 첫 월드컵서 4위

▲ 이탈리아 코르티나담페초에서 열린 2025-2026시즌 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 월드컵 1차 대회에서 김진수, 김형근이 트랙을 달리고 있다.

한국 봅슬레이 남자 2인승 김진수(강원도청)팀이 올림픽 시즌, 올림픽 트랙에서 열린 첫 월드컵에서 4위에 올랐습니다.파일럿 김진수와 브레이크맨 김형근으로 팀을 꾸린 김진수팀은 어제(22일) 이탈리아 코르티나담페초에서 열린 2025-2026시즌 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 월드컵 1차 대회에서 1분 52초 20에 결승선을 통과해 4위를 기록했습니다.우승한 요하네스 로크너 팀(1분 51초 15·독일)보다 1.05초 느렸습니다.김진수가 월드컵 남자 2인승에서 4위권 성적을 낸 건 이번이 3번째입니다.지난해 2월 17일 독일 알텐베르크 대회에서 3위, 12월 7일 같은 곳에서 열린 대회에서 4위에 오른 바 있습니다.두 번 모두 김형근과 짝을 이뤄 출전했습니다.이번 대회는 한 달 반 앞으로 다가온 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽의 썰매 종목이 치러질 트랙에서 열렸습니다.봅슬레이·스켈레톤 대표팀은 전날 남자 스켈레톤 정승기가 5위에 오른 데 이어 이날은 김진수팀도 입상권에 근접한 성적을 내면서 분위기를 확 끌어올렸습니다.특히 김진수팀은 1차 시기에서는 11위에 그쳤으나 2차 시기에서 4위에 해당하는 성적을 내며 놀라운 올림픽 트랙 적응 능력을 보여줬습니다.1차 시기 각각 6위, 10위에 해당하는 기록을 낸 3, 4번 구간에서 2차 시기는 모두 1위의 기록을 내 전체 기록을 크게 줄였습니다.오늘은 파일럿 김진수와 브레이크맨 김형근, 김선욱, 이건우(이상 강원연맹)가 남자 4인승 경기에 나섭니다.(사진=AP, 연합뉴스)