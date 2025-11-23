이 대통령, 마크롱 프랑스 대통령과 첫 정상회담… "AI 등 협력"

▲ 이재명 대통령이 22일(현지시간) 남아프리카공화국 나스렉 엑스포센터에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 G20 회원국 및 초청국 정상, 국제기구 수장들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

주요 20개국(G20) 정상회의 참석 차 남아프리카공화국을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 정상회담을 했습니다.이 대통령과 마크롱 대통령은 5개월 전인 지난 6월 중순 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 확대 세션에서 대면한 바 있습니다.이 대통령은 당시 만남을 떠올리며 "그때 마크롱 대통령이 제 옆자리에 앉았는데, 그 모습을 담은 영상이 대한민국에서 매우 유명하다"고 인사를 건넸습니다.이 대통령은 "프랑스와 대한민국은 특별한 관계인데, 오늘 회담을 계기로 정말 각별한 관계로 더 발전하면 좋겠다"며 "양국의 관계도 '전략적 동반자' 관계로 한 단계 더 격상했으면 좋겠다"고 말했습니다.그러면서 "문화, 경제, 안보, 첨단기술 등 각 분야에서 협력을 더 확고히 했으면 한다"고 강조했습니다.특히 "대한민국이 (북한의) 남침으로 위기를 겪을 때 파병을 통해 지원해 준 점에 대해 다시 감사드린다"며 "프랑스 대혁명이 전 세계적으로 유명하지만 대한민국 민주주의 발전에도 크게 영향을 미쳤다는 점도 말씀드리고 싶다"고 언급했습니다.이 대통령은 "위대한 프랑스, 반갑습니다"라는 인사말도 덧붙였습니다.이에 마크롱 대통령은 "이 대통령 말씀처럼 G7에서 잠깐 마주칠 기회가 있었는데, 이번에 회담하게 돼 기쁘다"며 "양국은 안보·인공지능(AI)·우주·원자력발전·재생에너지 등 다양한 분야에서 협력해나갈 수 있다고 생각한다"고 화답했습니다.이어 "대한민국이 우크라이나 문제 등 핵심적 사안에 대해 명백하고 일관성 있는 입장을 유지해주는 점에도 감사드린다"고 덧붙였습니다.이 자리에서 이 대통령은 마크롱 대통령을 향해 "올해 9월에 방한하려다 못했는데, 내년은 한국과 프랑스 수교 140주년인 특별한 해인만큼 꼭 방한해주길 바란다. 국민과 함께 국빈으로 잘 모시겠다"며 초청 의사를 밝혔습니다.마크롱 대통령은 "수교 140주년을 기념해 내년 방한을 준비하도록 하겠다"고 답했고, 이 대통령은 "기다리고 있겠다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)