트럼프, 측근이었다 등돌린 의원 사임 발표에 "지지율 급락 탓"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 마조리 테일러 그린 미 연방 하원의원

도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 오랜 측근이었다가 비판자로 돌아서면서 '배신자'로 낙인찍은 마조리 테일러 그린(공화·조지아) 연방 하원의원이 사임을 발표하자 그 이유를 "지지율 급락 때문"이라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 22일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 그린 의원의 이름을 '마조리 배신자(Traitor) 브라운'이라고 칭하며 "지지율이 급락하고, 트럼프의 강력한 지지를 받는 예비선거 경쟁자(그녀가 이길 가능성이 전혀 없는)와 맞서길 원하지 않았기 때문에 '사퇴'라 부르는 걸 하기로 결정했다"고 적었습니다.트럼프 대통령은 그린 의원이 자신에게 등을 돌린 이후 그의 중간 이름 '테일러'를 '배신자'라고 바꿔 부르고 있으며, 성(姓) 역시 썩었다는 의미로 그린이 아닌 브라운(갈색)이라고 표현하고 있습니다.트럼프 대통령은 이어 "'랜드 폴 주니어'라고도 알려진, 수십 년 만의 최악인 켄터키 출신 공화당 하원의원 톰 매시와의 관계는 그녀에게 도움이 되지 않았다"라고도 했습니다.매시 의원은 사사건건 트럼프 대통령의 정책에 반대하는 대표적인 공화당 의원이며, 랜드 폴은 켄터키주의 연방 상원의원으로 그 역시 상원에서 트럼프에 대한 반기를 주도하는 인사입니다.앞서 그린 의원은 전날 밤 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 동영상에서 내년 1월 5일을 마지막으로 의원직을 사임하겠다고 발표했습니다.트럼프 대통령은 "주로, 내가 그녀의 끝없는 전화 세례에 답을 하길 거부했기 때문에 마조리는 나쁘게 변했다"며 "그런데도 나는 항상 우리나라에 대한 마조리의 의원직 수행에 감사할 것"이라고 했습니다.한편, 트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 또 다른 게시물에서는 "나는 방금 내 정치 경력에서 가장 높은 지지율을 기록했다"고 주장했습니다.이는 고물가에 대한 미국인들의 우려가 점점 커지면서 최근 각종 여론조사에서 트럼프 대통령 지지율이 집권 2기 취임 후 최저치를 기록했다고 나온 결과와는 상반된 것입니다.트럼프 대통령은 "경제에서의 내 훌륭한 업무가 완전히 인식되지는 못하고 있지만, 그렇게 될 것"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)