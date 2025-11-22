중국 "일본이 감히 양안 상황 무력 개입하면 침략행위…자위권 행사"

중국이 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언과 관련해 일본의 양안 상황 개입은 침략행위에 해당해 자위권을 행사할 것이라고 경고했습니다.



22일 로이터통신과 중국 관영 신화통신에 따르면 푸충 유엔 주재 중국대표부 대사는 21일(현지시간) 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 보낸 서한에서 다카이치 총리의 발언에 대한 중국 정부의 입장을 설명하고 발언 철회를 촉구하며 이같이 말했습니다.



푸 대사는 서한에서 다카이치 총리의 발언이 "일본이 대만 문제에 군사적으로 개입하려는 야심을 처음으로 드러낸 것이자 중국의 핵심이익에 공개적으로 도전하며 중국에 무력 위협을 가한 첫 사례"라며 "이러한 발언은 매우 잘못되고 위험하며 그 성격과 영향이 극히 악질적"이라고 주장했습니다.



이어 "일본이 감히 양안 상황에 무력 개입을 시도한다면 이는 침략행위가 될 것이다. 중국은 유엔헌장과 국제법에 따라 자위권을 단호히 행사해 주권과 영토 완전성을 확고히 수호할 것"이라고 강조했습니다.



이 서한은 유엔총회 공식문서로 전체 회원국에 배포할 것이라고 신화통신은 전했습니다.



푸 대사의 언급은 일본이 대만 유사시를 이유로 집단 자위권을 행사할 경우 중국이 무력으로 대응하겠다는 의미로 해석됩니다.



로이터통신은 중국이 지난 2주 동안 이어진 일본과의 분쟁에서 "가장 강력한 언어로 자국 방어를 다짐했다"고 전했습니다.



일본과 필리핀 주재 중국 대사관도 일본의 대만 관련 군사 개입 시 군사적으로 맞대응하겠다는 입장을 내놨습니다.



교도통신에 따르면 주일 중국대사관은 21일 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 글에서 "유엔 헌장에는 '적국 조항'이 있다"며 "독일, 이탈리아, 일본 등 파시즘·군국주의 국가가 다시 침략 정책을 향한 어떤 행동을 취할 경우 중국·프랑스·미국 등 유엔 창설국은 안전보장이사회(안보리) 허가 없이 직접 군사 행동을 할 권리를 보유한다고 규정돼 있다"고 적었습니다.



주필리핀 중국대사관은 엑스에 다카이치 총리가 평화헌법을 불태우고 군국주의를 부활시킨다는 내용의 만화를 게재하면서 "다카이치 총리는 무모한 발언으로 대만 해협에 대한 군사 개입 가능성을 시사했다"며 이 경우 중국은 반드시 반격할 것이라고 강조했습니다.



중국 관영매체도 '전쟁 위험'을 언급하며 공세 수위를 높였습니다.



중국 공산당 기관지 인민일보는 이날 주요 국제 문제에 관한 입장을 밝히는 종소리(鐘聲) 논평에서 "자신의 정치적 사리사욕을 위해 국가의 미래와 세계의 평화·안정을 고려하지 않는 다카이치 총리의 잘못된 언행은 전쟁을 좋아하면 반드시 멸망(好戰必亡)하게 되는 위험한 국면으로 일본을 끌어들이고 있다"고 주장했습니다.



신문은 이어 다카이치 총리가 "소위 '존망의 위기'를 과장하면서 실질적으로는 군사적 규제를 풀고 개헌과 군비확장을 추진하기 위한 구실을 찾고 있다"며 "이런 위험한 동향은 전후 국제질서에 대한 심각한 도전이며 일본 국민을 다시금 전쟁의 위험에 처하게 할 것"이라고 경고했습니다.