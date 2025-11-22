미 LA항 대형 컨테이너선 화재…일부 터미널 운영 중단

▲ 21일 발생한 LA항 컨테이너선 화재

미국 최대 컨테이너 항구인 로스앤젤레스(LA) 항에 정박 중이던 대형 컨테이너선에서 21일(현지시간) 화재가 발생해 일부 컨테이너 터미널의 운영이 중단됐습니다.AP통신 등 미국 언론에 따르면 현지시간으로 이날 오후 7시께 LA항에 정박 중이던 컨테이너선 '원 헨리 허드슨'호에서 화재가 발생했습니다.LA 소방국은 이 컨테이너선의 승무원 23명 모두가 안전하게 대피했으며 화재로 인한 부상자는 없다고 밝혔습니다.화재 원인은 아직 확실히 밝혀지지 않았으나 주갑판 아래에서 전기적 요인으로 시작된 것으로 추정됩니다.불은 이후 다른 갑판으로 번져 중간 갑판에서는 폭발도 있었다고 LA 소방국은 전했습니다.해당 선박에는 위험 물질이 실려 있었던 것으로 전해졌습니다.당국은 현장에 소방관 100명 이상을 투입해 진화 작업을 벌이고 있습니다.이날 화재로 인해 LA항의 컨테이너 터미널 7개 중 4개 터미널의 운영이 중단됐습니다.아울러 선박 주변에 수변 안전구역이 설정됐으며 연기가 번져 캘리포니아 47번 주도도 폐쇄됐습니다.캘리포니아주 샌페드로 만에 위치한 LA항은 컨테이너 물동량 기준으로 미국 최대 항구입니다.아시아발 화물의 주요 관문으로 꼽힙니다.불이 난 컨테이너선 원 헨리 허드슨호는 전장 336m의 대형 화물선으로, 싱가포르에 본사를 둔 선사 '원 오션 익스프레스' 소속입니다.(사진=ABC7 제공·AP, 연합뉴스)