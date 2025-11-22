장동혁 "'법치파괴' 이재명 정권 끝내야"…대국민 여론전 돌입

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 22일 오후 부산 중구 광복로에서 열린 '민생회복 법치수호 국민대회'에 참석해 발언하고 있다.

국민의힘이 12·3 비상계엄 사태 1년을 앞두고 22일 부산에서 이재명 정부에 대한 비판적 여론을 결집을 위해 장외 여론전에 나섰습니다.국민의힘은 '이재명 정권을 향한 민생 레드카드'를 주제로 다음 달 2일까지 영남과 충청, 강원, 수도권을 돌면서 검찰의 대장동 사건 항소 포기 사태 문제를 집중적으로 부각해 나간다는 방침입니다.국민의힘은 오늘 오후 부산 중구 광복중앙로에서 '국민의힘 민생회복 법치수호 국민대회'를 개최했습니다.이 행사에는 '사법 정의 재판 재개', '민생파괴 정권 레드카드' 등의 손팻말이 등장했습니다.장동혁 대표는 "7천800억원을 대장동 일당 호주머니에 집어넣은 항소 포기는 국민 포기다. 91만 성남시민에게 86만 원씩 나눠줄 수 있는 돈을 범죄자들의 뱃속에 집어넣었다"면서 "그것도 대통령이 나서 항소를 함부로 하지 말라 겁박하고, 법무장관이 항소에 신중하게 결정하라고 하고, 법무차관이 수사지휘권 발동할 수 있다며 협박해서 만들어낸 항소 취소"라고 주장했습니다.민주당의 사법 개혁에 대해서는 "이재명을 무죄로 만들기 위해서 대법관을 늘려서 이재명 대법원을 만들겠다고 한다"며 "민주주의와 법치주의를 포기한 정권"이라고 강조했습니다.장 대표는 오늘이 김영삼 전 대통령 10주기인 것과 관련해 "김 전 대통령은 첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째로 단결이라 말씀했다. 우리 하나로 뭉쳐서 싸워야 할 때"라며 "이재명이 저희의 목을 비틀어도 반드시 이재명의 재판은 시작될 것"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)