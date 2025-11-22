중일 여론전 격화…남아공서 만남 여부 주목

<앵커>



중국과 일본 간 갈등이 국제사회를 향한 여론전으로까지 확대되고 있습니다. 이번 남아공 G20 정상회의를 통해 두 나라가 사태 해결의 실마리를 찾을 수 있을지 주목됩니다.



이어서 도쿄 문준모 특파원입니다.



<기자>



주일 중국대사관은 소셜미디어를 통해 일본이 2차 세계대전을 일으킨 군국주의 국가였다는 점을 상기시켰습니다.



유엔 헌장에 '적국조항'이 있다며 독일, 이탈리아, 일본 등 파시즘 군국주의 국가가 다시 침략 정책으로 나아갈 경우 "중국·미국 등 유엔 창설국은 유엔 안전보장이사회 허가 없이 직접 군사행동을 할 수 있게 규정돼 있다"고 주장했습니다.



'타이완 유사시 무력 개입' 가능성을 밝힌 일본이 실제로 자위권을 발동할 경우, 중국이 바로 무력 대응에 나설 수 있다고 압박한 겁니다.



주유엔 중국 대사도 구테흐스 유엔 사무총장에게 보낸 서한에서 일본을 규탄하면서 일본이 무력으로 타이완 해협 정세에 개입하면 중국은 단호히 자위권을 행사할 거라고 적었습니다.



서한은 유엔 총회의 공식 문서로 전 회원국에 배포됩니다.



일본도 방어전에 나섰습니다.



외무성은 홈페이지를 통해 중국이 일본 여행 자제령의 근거로 밝힌 일본 치안 악화 주장은 사실이 아니라고 강조했습니다.



올해 일본에서 중국인 대상 살인이나 강도 사건이 줄었다는 수치까지 구체적으로 제시하며 반박했습니다.



일본 교도통신은 일본이 내년 1월 한중일 정상회의 개최를 한국과 중국에 타진했지만, 중국이 거부하고 있다며 한중일 3국 협력 관계까지 영향을 받고 있다고 전했습니다.



이런 가운데 주요 20개국 정상회의 참석을 위해 남아프리카공화국에 도착한 다카이치 총리가 중국 서열 2위 리창 총리와 별도 회동을 시도할지 주목됩니다.



다만 중국은 양측 만남이 예정에 없다고 밝히며 강경 입장을 고수하고 있어 실제 회동이 성사될지는 불투명합니다.



