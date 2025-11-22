정청래 측, 이언주 '1인1표제' 비판에 "사실과 달라" 공개 반박

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표 측이 이른바 1인1표제 당헌·당규 개정이 졸속으로 강행 추진되고 있다는 이언주 최고위원의 비판에 대해 공개적으로 반박했습니다.박수현 수석대변인은 오늘 페이스북 글에서 "이번 당헌·당규 개정이 일부 당 지도부의 의견만으로 추진됐다는 것은 사실과 다르다"며 "이는 지난 8·2 전당대회를 관통한 화두이자 당원의 합의였고, 당 대표의 공약"이라고 말했습니다.그는 '상당수 최고위원이 당헌·당규 개정에 우려를 표했고, 몇몇 최고위원이 불참한 가운데 안건이 의결됐다'는 이언주 최고위원의 지적에 대해 "사실과 다른 인식"이라고 말했습니다.이어 "이 최고위원과 한준호 최고위원, 황명선 최고위원이 대의원 제도와 전략 지역 보완 대책 마련을 제안하시면서 '숙의의 시간이 필요하다'는 의견을 주셨고, 정 대표는 그 의견들을 경청하며 '대의원 역할 재정립' TF 구성을 지시했다"고 설명했습니다.그러면서 "한 최고위원이 '반대' 의견을 남기고 이석했고, 이 최고위원은 의결에 참여하지 않았지만 정 대표가 '반대'로 기록하는 게 맞겠다고 정리해 의결했기 때문에 결과적으로는 찬성 7 대 반대 2로 의결된 것"이라고 강조했습니다.이 최고위원은 어제 최고위가 대의원과 당원 간 투표 가치 비율을 1대 1로 동일하게 하기 위한 당헌·당규 개정을 추진키로 의결하자 "과반에 가까운 상당수 최고위원이 우려를 표하고 숙의를 원했음에도 강행, 졸속 혹은 즉흥적으로 추진된 부분에 대해 유감"이라며 재고를 요청했습니다.앞서 정 대표는 이른바 당원 주권 시대를 열겠다면서 지난 17일 1인1표제 개정을 공식화하고 전 당원을 대상으로 여론조사를 실시했습니다.정 대표는 이 조사에서 '1인 1표제' 관련 안건에 86.8%가 찬성하자 "거스를 수 없는 대세"라고 평가하기도 했습니다.그러나 이 최고위원은 이 투표에도 투표권자의 16.8%밖에 참여하지 않았다면서 "'압도적 찬성'이라며 개정안을 밀어붙이는 것은 어불성설"이라고 비판하기도 했습니다.민주당은 모레 당무위, 28일 중앙위를 각각 열어 이번 당헌·당규 개정안을 의결할 예정입니다.다만 이번 개정을 두고 당 일각에는 대의원 제도가 사실상 무력화되면서 절대적으로 당원 규모가 큰 호남 지역과 특정 성향 지지층의 의사가 당에서 과대 대표 될 수 있다는 우려와 함께 이번 개정 자체가 이른바 '정청래 대표 연임용'이 아니냐는 지적도 나오고 있습니다.(사진=연합뉴스)