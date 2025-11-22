감옥서 고급 요리에 성매매까지…수감자들 호화 생활에 태국 '발칵'

▲ 태국 국기

미얀마 범죄단지(사기작업장)를 만든 중국인 거물 보스 등 중국인 'VIP' 수감자들이 태국 방콕 교도소에서 여성 모델을 불러들여 성매매하고 고급 요리와 와인, 시가 담배를 즐기며 도박을 하는 등 고급 호텔을 방불케 하는 호화 생활을 누려온 것으로 나타나 태국 정부가 수사에 나섰습니다.22일(현지시간) 네이션·카오솟 등 현지 매체들에 따르면 이날 루타폰 나오와랏 태국 법무부 장관은 이 같은 혐의와 관련해 방콕 교도소에 대한 긴급 조사에 착수했다고 밝혔습니다.당국은 최근 이 교도소에서 중국인 거물급 수감자들이 부당한 특혜를 누리고 있다는 다른 수감자들의 제보를 받고 여러 차례 불시 단속을 실시했습니다.그 결과 지난 16일 단속에서 지하의 비밀 'VIP 전용 구역'을 발견, 모델로 보이는 중국인 여성 2명이 중국인 수감자 2명과 함께 있는 것을 적발하고 콘돔, 에어컨 등 물품을 압수했습니다.당국은 이들 여성이 공식 방문 경로를 거치지 않고 교도소 직원들의 안내를 받아 제한 구역으로 들어와 중국인 거물급 수감자들과 성매매를 한 혐의를 파악했습니다.수사관들은 교도소의 삭제된 일부 폐쇄회로TV(CCTV) 영상을 복구하고 교도소 전체 부지를 샅샅이 조사, 수감자들과 여성들이 허가 없이 해당 구역에 어떻게 드나들었는지 확인하고 있습니다.당국은 중국인 거물 수감자들이 교도소 직원들을 매수해 특혜를 누렸다고 보고 있습니다.이들은 직원들에게 뇌물을 주고 교도소 안에 자신들만의 특별 구역을 만든 뒤 고급 침구와 전자레인지·커피포트 등 가전제품을 갖췄습니다.이 구역에서 이들은 외부에서 몰래 들여온 고급 요리·와인·시가 담배 등을 즐기면서 매일 카드 게임 등 도박을 했으며, 중국어가 가능한 태국인 수감자들을 개인 비서로 고용해 수발을 들게 한 것으로 알려졌습니다.특히 2022년 태국에서 체포돼 수감 생활을 해온 미얀마 범죄단지 두목이자 온라인 도박계 거물 서즈장(43세)은 이곳에서도 VVIP 대접을 받으면서 모든 중국 수감자의 사실상 우두머리 역할을 했다는 다른 수감자들의 민원이 여러 차례 제기됐습니다.서씨는 다른 수감자들과 달리 점호 등 단체 활동에서 빠진 채 머리를 길게 기르고 음향기기와 대형 스피커를 갖춘 호텔 같은 방에서 지낸 것으로 전해졌습니다.또 자신에게 편의를 제공해주는 이에게 10만 밧(약 454만원)씩 팁을 뿌리기도 한 것으로 알려졌습니다.이에 서씨를 둘러싼 다른 수감자들의 불만이 커지자 서씨는 인접한 다른 교도소로 옮겨졌다가 태국 법원의 중국 송환 결정으로 지난 12일 중국으로 인도됐습니다.당국은 이 교도소의 중국인 수감자 200여명 중 이런 특혜를 누린 수감자 2명을 이번에 확인해 다른 교도소로 이감했습니다.또 전날 마놉 촘추엔 방콕 교도소장을 전격 경질했으며, 직원 14명과 함께 조사할 계획입니다.마놉 전 소장은 재직 기간 카지노 도시 마카오에 자주 여행을 다녀온 것으로 전해졌습니다.경찰 고위직 출신인 루타폰 장관은 "내가 근무한 모든 기간 수감자들이 교도소 내에서 이처럼 큰 영향력을 행사하는 것을 본 적이 없다"고 밝혔습니다.이어 "이는 절대 용납할 수 없다. 사법 시스템 전체를 훼손하는 것으로 매우 부끄러운 일"이라고 개탄하고 철저한 수사를 약속했습니다.(사진=게티이미지코리아)