"이 모든 것은 이재명 한 사람 때문"…장동혁, 대국민 여론전 돌입

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 22일 오후 부산 중구 광복로에서 열린 '민생회복 법치수호 국민대회'에 참석해 발언하고 있다.

국민의힘이 12·3 비상계엄 사태 1년을 앞두고 오늘(22일) 부산에서 이재명 정부에 대한 비판적 여론을 결집하고 지지세를 확산하기 위한 장외 대국민 여론전에 다시 돌입했습니다.국민의힘은 '이재명 정권을 향한 민생 레드카드'를 주제로 다음 달 2일까지 영남과 충청, 강원, 수도권을 돌면서 검찰의 대장동 사건 항소 포기 사태 문제를 집중적으로 부각해 나간다는 방침입니다.국민의힘은 오늘 오후 부산 중구 광복중앙로에서 '국민의힘 민생회복 법치수호 국민대회'를 개최했습니다.8천여 명(당 추산)이 참석한 이 행사에는 '사법 정의 재판 재개', '민생파괴 정권 레드카드' 등의 손팻말이 등장했습니다.장동혁 대표는 "7천800억 원을 대장동 일당 호주머니에 집어넣은 항소 포기는 국민 포기다. 91만 성남시민에게 86만 원씩 나눠줄 수 있는 돈을 범죄자들의 뱃속에 집어넣었다"면서 "그것도 대통령이 나서 항소를 함부로 하지 말라 겁박하고, 법무장관이 항소에 신중하게 결정하라고 하고, 법무차관이 수사지휘권 발동할 수 있다며 협박해서 만들어낸 항소 취소"라고 말했습니다.그는 더불어민주당의 사법 개혁과 관련, 이 대통령을 이름으로 부르며 "이재명을 무죄로 만들기 위해서 대법관을 늘려서 이재명 대법원을 만들겠다고 한다" 등을 언급하면서 비판한 뒤 "민주주의와 법치주의를 포기한 정권"이라고 밝혔습니다.그는 "이 정권은 (대장동 사건) 항소만 포기한 것이 아니라 민생과 경제도 포기한 정권이다. 이 모든 것은 이재명 단 한 사람 때문"이라면서 "이재명이 대한민국을 끝내려 하고, 자유민주주의를 끝내려 하고, 청년 미래를 끝내려 하고, 법치주의를 끝내려 할 때 우리는 이재명 정권을 끝내야 한다"고 말했습니다.그러면서 오늘이 김영삼 전 대통령 서거 10주기인 것과 관련, "김 전 대통령은 첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째로 단결이라 말씀했다. 우리 하나로 뭉쳐서 싸워야 할 때"라며 "이재명이 저희의 목을 비틀어도 반드시 이재명의 재판은 시작될 것"이라고 밝혔습니다.국민의힘은 오늘 저녁 울산에서 국민대회를 이어갑니다.이번 여론전은 시기적으로 여권이 비상계엄 1년을 계기로 자당을 향해 이른바 내란당 공세 수위를 높이려고 하는 것을 앞두고 진행되는 것입니다.이런 이유로 국민의힘이 여권의 공세를 앞두고 여론전을 통해 선제적으로 기선 제압에 나서려는 것 아니냐는 해석도 정치권에서 나옵니다.(사진=연합뉴스)